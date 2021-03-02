Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesinden fotoğraflara yer verildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi
02.03.2021 - 17:25 | Son Güncelleme: 02.03.2021 - 17:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
Kaynak: AA
Etiketler : Cumhurbaşkanı,recep tayyip erdoğan,devlet bahçeli,
771625 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/771625.aspx
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