Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadına yönelik şiddetle mücadelede elektronik kelepçe uygulaması Emniyet, Jandarma ve ŞÖNİM personeline tanıtıldı.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı işbirliğinde 2019 yılından bu yana sürdürülen “Elektronik Kelepçe Uygulaması”nın tüm ülkede takibin yapılması için yeni kurulan “Elektronik İzleme Merkezi” ve sistem altyapısına ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



81 ilden Emniyet, Jandarma ve ŞÖNİM’de görevli yaklaşık 500 personelin katılımıyla gerçekleşen toplantıda “Elektronik İzleme Merkezi” ile ülke genelinde yaygınlaştırılacak teknik yöntemlerle takip uygulamasının aksamadan yürütülmesi için yapılması gerekenler ele alındı.



Toplantıda; Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığından yetkililer sunumlar yaptı. Söz konusu sunumlarla vakaların teknik yöntemlerle takibe uygunluğun tespiti, teknik yöntemlerle takip kararlarının talep edilmesi, uygulanması ve kararın sonlandırılması süreçlerine ilişkin iş ve işlemler ile yeni Elektronik İzleme Merkezi ve sistem altyapısı hakkında katılımcılar bilgilendirildi.



Bu bağlamda ilk toplantı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından ŞÖNİM Müdürleri ve meslek elemanlarına yönelik “Teknik Yöntemlerle Takip (Elektronik Kelepçe uygulaması) Eğitim Semineri” 13-14-22 Ocak 2021 tarihlerinde ilgili 160 personelin katılımıyla gerçekleşti.