Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de yerli aşı çalışmaları hız kaybetmeden devam ediyor. Son olarak TÜBİTAK çatısı altında çalışmaları devam eden yerli VLP temelli aşının yeni faz aşaması için en az 480 gönüllü arandığı duyurulmuştu. TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Covid-19 ile ilgili 7 yerli aşı çalışmasını desteklediklerini hatırlatarak, VLP temelli aşıda Faz-1'in tamamlandığını kaydetti.

Mandal, 10 Haziran itibarıyla Faz-2 çalışmasına başlamayı planladıklarını söyledi.

HEDEF, AĞUSTOS AYINDA FAZ-3'E BAŞLAMAK

VLP aşısının dünyada oldukça yenilikçi bir aşı türü olduğunu belirten ve dünya çapında bu yönde 4 araştırma çalışması olduğuna dikkat çeken Mandal, hiçbirinin daha kullanıma dönüşmediğini, Türkiye'nin bunu ilk yapıyor olmasının kritik önem taşıdığını ifade etti.

Mandal, hedeflerinin 'ağustos ayında Faz-3'e başlamak' olduğunu söyleyerek, "Faz-2 çalışmasında hem orijinal Vuhan virüsüyle hem de İngiliz varyantıyla beraber çalışılacak. Kasım-aralık aylarında, her şey planlandığı şekilde ilerlerse, acil kulanım izini verildiği taktirde ülkemizi kendi yerli ve milli aşısını kullanır hale getirmiş olacağız, VLP olarak" dedi.

Mandal, "Diğer iki aşı adayımız daha var. Biri yenilikçi inaktif aşı adayı. O da Faz-1 çalışmalarını tamamlamak üzere. Diğeri de Faz-1 başlama aşamasında" dedi.

"HEDEFİMİZ, TÜRKİYE'NİN MERKEZ BİR ÜLKE OLMASI"

Mandal, BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'le iletişimde olduklarını belirterek "Kendisiyle iletişimimiz sadece pandemi dönemine ilişkin değil. Uğur hocamızın esasında yetkinlik alanı kanser aşıları" dedi. Mandal, "Türkiye gelecekte aşı ithal eden bir ülke değil, aşıyı geliştiren, üreten ve dünyaya sunan bir ülke haline gelecek. Gelecekte farklı ihtiyaçlara yönelik aşı geliştirme çalışmalarında Türkiye'nin merkez bir ülke olması hedefimiz. O kapsamında Uğur hocamızla da geleceğe yönelik, araştırma temelli görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

Yerli aşıda Faz-2 aşaması için gönüllüler aranıyor Bakan Varank, TÜBİTAK bünyesinde çalışmaları devam eden ve en yenilikçi aşı yöntemlerinden biri kabul edilen VLP temelli yerli koronavirüs aşısının insanlar üzerinde denenmesi için 480 gönüllü arandığını duyurdu.

Yerli aşıda umut veren sonuç: Yüzde 100 antikor oluştu Kayseri’de geliştirilen yerli aşı adayının faz-2 raporuna göre, 250 gönüllü üzerinde yapılan çalışmalar sonrasında gönüllülerin yüzde 100’ünde antikor oluştuğu belirlendi.