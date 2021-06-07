Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı düğmeye bastı. Bakan Murat Kurum'un imzası ile yayımlanan 'müsilaj' genelgesinde "Söz konusu müsilajdan kaynaklanan kirliliğin 7 gün 24 saat esaslı çalışılarak deniz ortamından giderilmesi, toplanması ve yönetimine ilişkin 08 Haziran 2021 tarihinde en büyük deniz temizliği seferberliği başlatılacaktır" denildi.

7 İL VALİLİĞİNE, BELEDİYE BAŞKANLIKLARINA VE BAKANLIKLARA GÖNDERİLDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına, İçişleri Bakanlığına, Tarım ve Orman Bakanlığına, Sağlık Bakanlığına ve Marmara Denizi Havzasında yer alan 7 ilin valiliğine ve belediye başkanlıklarına iletilen genelgede şu ifadeler yer aldı:

“Bilindiği üzere Marmara Denizi'nde son günlerde sıcaklık (iklim değişikliği etkisi ile birlikte), deniz suyundaki durağanlık ve Azot-Fosfor bolluğuna bağlı olarak ortaya çıkan ve Marmara Denizi'nde doğal yaşamı etkileyen afet niteliğinde bir müsilaj kirliliği görülmeye başlanmıştır. Söz konusu kirliliğin giderilmesi amacıyla Bakanlığımız koordinasyonunda Marmara Deniz Havzasında yer alan Valilikler, Yerel Yönetimler, İlgili Kurum/Kuruluşlar, Sivil Toplum Kuruluşları ve akademisyenlerin katılımlarıyla Marmara Denizi Eylem Planı hazırlanarak, 06.06.2021 tarihinde kamuoyu İle paylaşılmıştır. Söz konusu müsilajdan kaynaklanan kirliliğin 7 gün 24 saat esaslı çalışılarak deniz ortamından giderilmesi, toplanması ve yönetimine ilişkin 08.06.2021 tarihinde en büyük deniz temizliği seferberliği başlatılacaktır.

Bu çerçevede; Marmara Denizine kıyısı olan Valiliklerin koordinasyonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı tüm Merkez, Bağlı ve Taşra Teşkilatları, Büyükşehir Belediyeleri, İl ve İlçe Belediyeleri ve Katı Atık Belediye Birlikleri, Sivil Toplum Kuruluşları başta olmak üzere ilgili tüm kurum/kuruluşlarca bu çalışmanın başlatılması ve tamamlanıncaya kadar koordineli bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir.

TÜM ÇALIŞMALARIN DENETİMİ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLECEKTİR

Tüm çalışmaların izlenmesi, kontrolü ve denetimi Bakanlığımızca yürütülecektir. Bu kapsamda Bakan Yardımcısı başkanlığında İstanbul’da Koordinasyon ve Bilgilendirme Merkezi oluşturulacaktır. Koordinasyon ve Bilgilendirme Merkezinde Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü temsilcileri ile Marmara Denizi’ne kıyısı olan İllerin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden çevreden sorumlu Şube Müdürü veya teknik personel görevlendirilecektir. Merkezin sekretaryası Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

İl bazında yapılan ve yapılacak çalışmaların yürütülmesi ve koordinasyonun sağlanması için Valiliklerde Valinin başkanlığında Koordinasyon Merkezi oluşturulacaktır. Koordinasyon Merkezinin sekretarya hizmetleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince yürütülecektir.

Bu çalışmada Marmara Denizi Eylem Planı’nda öngörülen eylemlerle ilgili tüm kurum/kuruluşlar ve Taşra Teşkilatları ile Yerel Yönetimler personel, makine, ekipman ve benzeri bütün imkanları ile çalışmalara destek verecektir.

Bununla birlikte, Büyükşehir Belediyeleri, İl ve İlçe Belediyeleri ve Katı Atık Belediye Birlikleri ayrıca denizden toplanan müsilaj ve atıkların taşınması ve bertaraf tesislerinde yönetimi konusunda gerekli tüm çalışmaları yürüteceklerdir.”

SLOGAN "MARMARA HEPİMİZİN" OLACAK

Marmara'daki müsilaj temizleme seferberliği, Müsilaj temizleme seferberliği, yarın saat 14.00'te İstanbul Caddebostan Sahili'nde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından başlatılacak.

Türkiye'nin en büyük deniz temizliği seferberliği, "Marmara Hepimizin" sloganıyla yürütülecek.

Temizlik çalışmaları, İstanbul'da Pendik, Kocaeli'de Karamürsel, Bursa'da Mudanya, Balıkesir, Yalova, Çanakkale ve Tekirdağ'da da eş zamanlı yürütülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başta Marmara olmak üzere, bu müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız" dedi.

Çanakkale Boğazı'ndaki müsilaj balıkçıların kabusu oldu Çanakkale’de son birkaç gündür ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) balıkçı ağlarına zarar vermesinin yanı sıra oluşturduğu kirli tabaka ile görenleri tedirgin ediyor.