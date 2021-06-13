Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel ziyareti öncesi basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "İttifakın önümüzdeki 10 yıllık yol haritasını belirleyecek NATO 2030 sürecine ilişkin kararların alınacağı önemli bir zirveye iştirak edeceğiz" dedi.

Erdoğan, "Afrin'deki Şifa Hastanesine yapılan terör saldırısı, PKK/YPG'nin nasıl kalleş ve vahşi bir örgüt olduğunu göstermiştir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye olarak sadece terörle mücadele etmiyoruz aynı zamanda doğu-batı yönünde yoğun bir düzensiz göç baskısına da maruz kalıyoruz" diyen Erdoğan, "Ülkemizde masumları, Suriye'de sivilleri, Irak'ta Kürt kardeşlerimizi katleden bu alçaklardan döktükleri her damla kanın hesabını soracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz kendi sınırlarımızı korurken NATO'nun sınırlarını da koruyoruz" dedi.