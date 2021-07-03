Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmara Denizi'nde başlatılan temizlik seferberliği sürüyor. Eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün itibarıyla 10 bin 434 metreküp müsilajın temizlendiğini bildirdi.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda müsilaj seferberliğinde 25'inci günün geride kaldığını belirterek, dün toplanan 475 metreküp ile birlikte toplam 10 bin 434 metreküp müsilajın düzenli depolama alanlarına gönderildiğini kaydetti.

Kurum, şu bilgileri paylaştı: 2 Temmuz itibarıyla illerimizde, İstanbul 5 bin 877 metreküp, Kocaeli 476 metreküp, Bursa 166 metreküp, Tekirdağ 154 metreküp, Balıkesir 811 metreküp, Çanakkale 915 metreküp, Yalova 2 bin 35 metreküp müsilajı 582 bölgede temizledik. Karadan 402, denizden 180 bölgede temizleme çalışmalarımızı sürdürdük.

"MARMARAMIZ MAVİSİNE KAVUŞUYOR"

Kurum, 8 bin 427 denetimi tamamladıklarını bilgisini de vererek, "Mevzuata uymayan işletmelerden 37'sini faaliyetten men ettik. 134'üne 17 milyon 99 bin lira idari para cezası uyguladık. 2 bin 231 atık su numunesi inceledik. Marmaramız mavisine kavuşuyor." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ’da müsilaj denetimlerinde 12 firma kapatıldı Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, müsilajla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde kurallara uymayan 47 firmaya toplam 5 milyon 837 bin lira ceza kesildiğini ve 12 firmanın kapatıldığını söyledi. Vali Yıldırım, ilde şu anda denize de girilebileceğini açıkladı.