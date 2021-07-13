Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı

VAKA SAYISI YÜKSELİŞTE

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 13 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 6 bin 285 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46 oldu. Bir günde toplam 234 bin 439 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 5 bin 162 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 61,56 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 29 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 59 milyon 471 bin 472'a yükseldi.

AŞILAMADA SIRALAMA DEĞİŞMEDİ

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 82,9 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA BİTLİS

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 32,2 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Bitlis’i sırasıyla Şanlıurfa, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Ağrı takip etti.

BAKAN'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Vaka sayısının geçen haftaya göre en çok arttığı ilk 5 ilimiz, Siirt, Ağrı, Hakkari, Antalya ve Van. Zaman kaybetmeden aşımızı olalım” dedi.

12 Temmuz koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu açıkladı. Bakan Koca ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aşılamada Edirne'nin de mavi iller arasına girdiğini belirterek, "Tüm illerimizin en kısa sürede mavi renge dönmesi için aşınızı olun" ifadelerini kullandı

10 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı'ndan alınan verilere göre, Türkiye'de son 24 saatte 5.530 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 37 kişi hayatını kaybetti.