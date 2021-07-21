Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs'te son durum merak konusuydu, vaka tablosu az önce geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük tabloyu paylaşırken kritik uyarılarda bulundu. Bakan Koca tabloyu; "Bayram artan vaka sayılarını kontrol altına alabilmek için son derece önemli. Aşı olup tedbirlere uyarak toplumsal bağışıklık sağlanırsa salgın biter. Aksi kısır döngü. Tedbirlere uyun, aşınızı olun." notu ile paylaştı.





20 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Türkiye'de son 24 saatte 198 bin 537 Covid-19 testi yapıldı, 8 bin 780 kişinin testi pozitif çıktı, 46 kişi ise hayatını kaybetti.



19 temmuz koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 50 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 7 bin 667 de yeni vakanın olduğunu açıkladı. Bakan Koca uyarıda bulunarak "Bayram telaşı ve neşesi içinde tedbirleri hafife almayın" dedi.



'Koronavirüs aşısı kısır yapmaz' timi Aşılamanın en düşük olduğu iller arasında bulunan Siirt'te, sağlık çalışanları 'aşı kısırlık yapıyor' algısını değiştirmek için sahaya indi.