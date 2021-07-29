Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ByLock’un lisans sahibi David Keynes’in 9 Haziran’da İstanbul’a gelerek teslim olduğu ortaya çıktı. ABD vatandaşı olduktan sonra Alpaslan Demir olan ismini değiştiren David Keynes hakkında “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Bir kısım şahıslarla örgüt içerisinde faaliyetlerinin olduğunu, örgütle bağlantısının bulunduğunu beyan eden sanığın belirtmiş olduğu bazı isimleri teşhis ettiği, Bylock programı ile ilgili beyanlarda bulunduğu, bu programla ilgili kişileri teşhis ettiği kaydedildi.

Gizli Tanık Karadeniz, Keynes’in o dönem örgütü, örgüt içindeki sözde abileri ve askeriyede bildiği isimleri Cumhuriyet gazetesine gidip vermekle tehdit ettiğini anlatarak, sanığın gazete yazarı Hikmet Çetinkaya ile görüştüğü, bildiklerinin bir kısmını aktardığı, Çetinkaya’nın köşesinde bunları yazması üzerine Keynes’in örgüt tarafından “karantinaya alındığını” vurguladı. İntihar girişiminde de bulunan Keynes’in bu mesele için Altunizade’deki FEM Dershanesi’nde Fetullah Gülen ile görüştürüldüğünü kaydetti. Gizli Tanık, Keynes’in tehditlerine devam etmesi üzerine de Amerika’ya götürüldüğünü bildirdi.

Keynes’in kendisine “terör örgütü ile bağlantılı ‘Tilki’ lakaplı bir kişinin Apple Store’da kendi kredi kartını kullanarak ByLock isimli programı kaydettirdiğini söylediği, programın kredi kartını kullandığı için kendi adına tescil edildiği, 600 bin kişi tarafından indirildiği, programı indirenlerin yüzde 90’ının cemaatle bağlantılı olduğunu söylediğini” aktardığı dile getirildi.

Fetullah Gülen için “şizofren bir kişilik” diyen Keynes, “Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Kendi rızamla gelerek teslim oldum ve tüm bildiklerimi anlattım. Benim kimlik ve kredi kartı bilgilerim FETÖ tarafından kullanılmıştır. Herhangi bir kastım yoktur” ifadesini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN ESKİ BAŞDANIŞMANI FATİH GÜRSUL'LA AYNI EVDE KALMIŞ

Öte yandan CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun ByLock’çu eski başdanışmanı Fatih Gürsul’un ByLock kurucusu Alpaslan Demir’le 90’lı yıllarda aynı örgüt evinde kaldığı ortaya çıktı. Bir dönem askerî mahrem imamlık da yapan Demir’in Ankara’daki örgüt evinde Gürsul’un yanı sıra FETÖ’nün CHP’den sorumlu imamı Ahmet Hamdi Parlak’ın da olduğu gün yüzüne çıktı. Gizli tanık ‘Karadeniz’ ifadesinde Gürsul ve Demir için “Birbirleriyle sık görüşürlerdi. Alpaslan Demir’i kontrol altında tutan ekipte yer almıştır” dedi.

Bylock kullanıcısı 5'i öğretmen, 10 kişiye gözaltı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara merkezli 3 ilde 10 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verdi.

4 yıldır firariydi! ByLock programını örgüt üyelerine yüklüyordu, tutuklandı Başkent’te, FETÖ terör örgütünün emniyet mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve 4 yıldır firari durumda olan “Halit” kod isimli mahrem sorumlusu H.B. tutuklandı.