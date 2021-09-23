Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile görüştü. Türkevi'nde gerçekleşen görüşmede, konuk heyetinin yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino’yu kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino’yu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD, Afgan mülteciler konusunda daha fazlasını yapmalı" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerikan televizyonlarına konuştu, "ABD orada 20 yıldır neden var, önce bu soruların cevabını kendi kendisine vermesi gerek."
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Göbeklitepe paylaşımı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Göbeklitepe’deki dikilitaşın bir örneğinin New York’taki BM binasında sergilenmeye başlamasıyla ilgili açıklamada bulundu.