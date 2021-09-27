Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmede Karabağ’ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan mücadelenin yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e tebriklerini iletti. Azerbaycan’ın Anım Günü münasebetiyle bu mücadelede şehit olanları rahmetle yad eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’ı Karabağ Zaferi’ne ulaştıran birlik ve beraberliğin daim olması temennisinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin hem devlet hem de millet olarak kardeş Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edeceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev'i kutladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 58. yaş günü dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i telefonla aradı.
Erdoğan Aliyev'i 'Diriliş' ile karşıladı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i törenle karşıladı.
Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmede Karabağ’ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan mücadelenin yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e tebriklerini iletti. Azerbaycan’ın Anım Günü münasebetiyle bu mücadelede şehit olanları rahmetle yad eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’ı Karabağ Zaferi’ne ulaştıran birlik ve beraberliğin daim olması temennisinde bulundu.
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