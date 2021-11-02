Türkiye Gazetesi

Binlece kişiyi dolandıran Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye teslim olmuştu. Tosuncuk lakaplı Aydın, bugün hâkim karşısına çıkarken yeni bir gelişme yaşandı. Uruguay'da tutuklu bulunan ağabeyi Fatih Aydın'ın Türkiye'ye iade edilmesi kararlaştırıldı.

BREZİLYA'DAN YOLA ÇIKTI

Türk adli makamların tarafından Uruguay'da teslim alınan ağabey Aydın, Brezilya São Paulo'dan Türkiye'ye getirilmek üzere uçağa bindirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Interpol-Europol Daire Başkanlığı polisleri nezaretinde Aydın'ı taşıyan uçak havalandıktan sonra 18.15'te İstanbul Havalimanı'na indi.

MALİ ŞUBEYE TESLİM EDİLDİ

Fatih Aydın, Türkiye'ye girişinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla uçak altına gelen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Daha sonra sağlık kontrolünden geçirildi.

4 GÜN GÖZALTI SÜRESİ VAR

Havalimanı Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan Fatih Aydın, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürüldü. Hakkında 4 gün gözaltı süresi verilen Aydın, emniyetteki sürecin tamamlanmasının ardından İstanbul Anadolu Adliyesine sevk edilecek.

Çiftlik Bank Davası'nda 'Tosuncuk'un kardeşi Türkiye'ye iade edilecek Çiftlik Bank davasında flaş bir gelişme yaşandı. ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın Uruguay’da tutuklu olan ağabeyi Fatih Aydın da Türkiye'ye iade edilecek.

Tosuncuk, Çiftlik Bank vurgununa 'ticaret' dedi Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın, Çiftlik Bank davası kapsamında devam eden soruşturmada, yaptığı dolandırıcılığı, "Ticaret yaptım" diyerek açıkladığı ortaya çıktı.

'Çiftlik Bank' davasında yeni gelişme Tosuncuk lakaplı Çiftlik Bank sanığı Mehmet Aydın'ın, tutukluluğunun devamına karar verildiği öğrenildi.