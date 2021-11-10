Türkiye Gazetesi

Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikası ile Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan, çok sayıda düzensiz göçmeni taşıyan lastik bir botun Türk Sahil Güvenlik botları eşliğinde Yunan kara sularına girdiği ve Yunan Sahil Güvenlik unsurlarını taciz ettiği yönündeki iddiaları Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından video ile yalanlandı.

Dün yaşandığı öne sürülen bahse konu olaya ilişkin olarak, saat 09.00'da İzmir Dikili açıklarında Yunanistan kara sularında bir düzensiz göçmen botunun olduğu ve bu botun Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından dalga oluşturarak sürmek suretiyle Türk kara sularına geri itilmeye çalışıldığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları, kendilerine yapılan tüm telsiz çağrılarına rağmen bahse konu düzensiz göçmenleri kurtarmak yerine Türk karasularına geri itmiş, lastik bot içerisindeki toplam 32 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarılmıştır" denildi.

"YAYINLANAN FOTOĞRAF 2 NİSAN 2021'DEN"

Yunanistan unsurlarının düzensiz göçmenleri geri itmek maksadıyla yaptığı manevralar esnasında Türk kara sularını ihlal etmelerinin Türk Sahil Güvenlik personelinin yaptığı manevralar ile engellendiği de vurgulandı. Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından resmi internet sitesinde olaya ilişkin olduğu iddia edilen bilgilerle birlikte yayınlanan fotoğrafın daha önce 2 Nisan 2021 tarihinde de kullanıldığı ve gerçeği yansıtmadığının daha önce yayınlanan haber linkinden de anlaşıldığına dikkat çekildi.

Yapılan açıklamada, "Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, insan haklarına ve hukuka saygılı şekilde denizde ihtiyacı olan herkesin yardımına koşmaya 7 gün 24 saat hazırdır" ifadelerine yer verildi.

"İNSANLIK DIŞI MUAMELELER DÜNYA BASININDA YER BULDU"

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın düzensiz göçün engellenmesi maksadıyla gerek ulusal gerek uluslararası hukuk kuralları kapsamında üzerine düşen görevleri 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız sürdürdüğü vurgulanarak, "Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından gösterilen tüm çabalara rağmen Yunanistan unsurlarının Ege Denizi’nde düzensiz göçmenleri geri ittikleri, yaşanan bu geri itmelerin çoğunda düzensiz göçmenlerin insanlık dışı muamelelere maruz kaldıkları, değerli eşyalarının alındığı, darp edildikleri, ellerinin kelepçelendiği, denize son derece elverişsiz can sallarına bindirilerek Türk kara sularına sürüklenmeye terk edildikleri ve hatta can yeleksiz olarak doğrudan denize atıldıkları birçok olay yaşanmış, göçmen ifadelerine de yansıyan bu olaylar defalarca uluslararası basın kuruluşları tarafından da kayıt altına alınarak tüm dünya basınında geniş yer bulmuştur" denildi.

"KAMERALAR VE İNSANLIĞIN VİCDANI KAYITTA"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yunanistan! Suçluluk psikolojisiyle yaptıklarını, yine Türkiye yapmış gibi göstermeye çalışmış ve Türkiye’ye 'korsan devlet' suçlamasında bulunmuş. Lütfen aynada gördüklerinizi Türkiye’ye yakıştırmaktan vazgeçin! Kameralar ve insanlığın vicdanı kayıtta!" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı: 8.585 yabancı terörist sınır dışı edildi İçişleri Bakanlığı Türkiye’nin sınır içinde ve sınır ötesinde güvenliğine yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde, 102 farklı uyruktan toplamda 8.585 yabancı terörist sınır dışı edildiğini açıkladı.

Yunan Sahil Güvenliği 23 göçmeni Türk karasularına itti Datça ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından lastik bot içinde geri itilen 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.