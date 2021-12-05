Sağlık Bakanı Fahrettinn Koca, sosyal medya platformu Twitter üzerinden 20-26 Kasım İllere Göre Haftalık Vaka Haritasını paylaştı. Bakan Koca paylaşımında, "20-26 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni koronavirüs vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. Haritaya göre her 100 bin kişideki vaka sayısı İstanbul'da 287,40, Ankara'da 202,88, İzmir'de 70,65 oldu" ifadelerine yer verdi. Osmaniye ise 600,85 vaka yoğunluğu ile yine zirvede.
Fahrettin Koca sosyal medyada adeta DSÖ ile yarışıyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabında pandemi ile birlikte 70 kat artış yaşandı. Bu süreçte 7,4 milyon takipçiye ulaşan Bakan Koca adeta DSÖ ile yarışıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs aşısı açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan aşı ile ilgili açıklamada bulundu
İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Kasım'da illere göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettinn Koca, sosyal medya platformu Twitter üzerinden 20-26 Kasım İllere Göre Haftalık Vaka Haritasını paylaştı. Bakan Koca paylaşımında, "20-26 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni koronavirüs vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. Haritaya göre her 100 bin kişideki vaka sayısı İstanbul'da 287,40, Ankara'da 202,88, İzmir'de 70,65 oldu" ifadelerine yer verdi. Osmaniye ise 600,85 vaka yoğunluğu ile yine zirvede.
Etiketler : son dakika,