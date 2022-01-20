Türkiye Gazetesi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), terör örgütü PKK'nın siyasi kolu olan PYD'ye Rum kesiminde temsilcilik açmasını izin vereceğini açıklamıştı. Bu karar sonrası Türkiye'den peş peşe sert açıklamalar geldi. Konuyla ilgili bir değerlendirme de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptı.

Oktay "Güney Kıbrıs'ta dün bebek katleden zihniyet bugün de bebek katili teröristlere ofis açıyor" ifadesini kullandı. Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: Teröre kucak açan GKRY'nin adada barıştan söz etmesi samimiyetsizliğinin göstergesidir. Ateşle oynayanın er geç eli yanar.

"GKRY HADDİNİ BİL"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da bu kararın bölgedeki bütün barış çabalarını zedeleyecek bir deneme olduğunu savundu. Kurtulmuş "Zaten Ege'de Akdeniz'de başta Yunanistan olmak üzere yaşadığımız bazı gerginlikleri biz bir şekilde müzakere yoluyla aşmaya çalışırken Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin haddini bilmesini tavsiye ederiz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Rum kesimine tepki: Ateşle oynamasınlar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin veto ettiği proje ile ilgili Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin olmadığı bir projenin kesinlikle başarılı olmayacağını belirtti. Ayrıca Çavuşoğlu, ‘’Türkiye'ye ya da KKTC'ye bir saldırı olursa bunun bedelini ödetiriz. Ateşle oynamasınlar" dedi.

PYD/YPG, DEAŞ’ın saldırılarını kopyaladı PYD/YPG, 2018 yılından itibaren DEAŞ’ın Irak ve Suriye’de 2014 ve 2017 yılları arasında uyguladığı bombalı saldırı taktiklerini kopya etmeye başladı.

Gerçek e-postada ortaya çıktı: Kobani olaylarının talimatını PYD vermiş Kobani davasında dikkat çeken deliller sunulmaya başlandı. Ele geçirilen bir e-postada, 37 kişinin öldürüldüğü 6-8 Ekim eylemlerinin talimatının HDP'ye, terör örgütü PYD tarafından verildiğini kanıtladı.