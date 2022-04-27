Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı Uşak Valisi Kocabıyık'ın İçişleri Bakanlığınca görevlendirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Uşak Valisi Funda Kocabıyık geçici görevle İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirilmiştir. " denildi.

GEZİ PARKI DAVASI

Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın da eşi olan 25. ve 26. Dönem AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Gezi Davası'nda verilen Osman Kavala'ya müebbet ve tutuklama kararları ile iptal edilen 31 Mart 2019 İstanbul seçimlerinde partisinin aldığı tutumu eleştirmişti. Kocabıyık resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşıma "Bizimki de ne kader böyle!" ifadesiyle başladı.

"Tüm hayatımızda CHP’nin 1946’da yaptığı seçim hilesini tenkit ettik. 2019’da İstanbul’da bir benzerini biz yaptık" diyen Hüseyin Kocabıyık, şöyle devam etti: "Hayatımız boyunca Menderes’i ipe çeken zalim hakim ve savcılara lanet okuduk; şimdi onların benzerleri vicdansız hükümler kuruyorlar. Hukuk dışı kararların hakim ve savcıları bizi, hayatımızı adadığımız ne kadar kutsal değer varsa onları savunamaz hale getiriyorlar. Bu karar sahipleri mazide başardığımız her şeyi yıkıyorlar aslında. Bu yıkıma dur diyecek otorite bellidir ve ondan imdat istiyoruz.Bizimki de nasıl bir kader böyle!" dedi.

HÜSEYİN KOCABIYIK'TAN AÇIKLAMA

Kocabıyık, mesajlarının sosyal medyada çokça paylaşılmasının ardından şu açıklamayı yaptı: "Yazdıklarımı kimse başka yerlere çekmesin. AK parti kuruluş beyannamesi benim yazdıklarımın referansıdır. Biz bu partide fikirlerimizi her zaman özgürce söyledik ve söyleriz. Yazdıklarım ilkeseldir." açıklamasını yaptı. Hüseyin Kocabıyık'ın açıklamalarından saatler sonra İçişleri Bakanlığı Uşak Valisi Funda Kocabıyık geçici görevle İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Gezi Parkı Davası açıklaması Adalet Bakanı Bekir Bozdağ gazetecilerin sorularını cevapladı. Gezi Parkı Davası hakkında konuşan Bozdağ, "Kimse Türkiye'nin yargısıyla ilgili söz söyleyemez" diyerek "Mahkemelere kurgulanmış demek açık hakarettir" ifadelerini kullandı.