Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni sonrasında bir ailenin çay davetini kabul ederek evlerine konuk oldu. Erdoğan'ın ev ziyaretinden renkli kareler kameralara yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Altınordu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve Eğitim Yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde halka hitap etti.

Hitabının ardından alandan ayrılırken, Nizamettin Yeşilyurt'un çay davetinde bulunduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu teklifi geri çevirmedi.

Yeşilyurt ailesinin evine konuk olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çay içti, ev sakinleriyle sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzünü güldüren pankart Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu’da toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir pankart dikkat çekti. Erdoğan açılan pankarta “Çok beğendim” yorumunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık alım fiyatını açıkladı Fındık fiyatı ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üreticilerin dört gözle beklediği fındıkta taban fiyatını açıkladı. Erdoğan, "2022 alım sezonunda kabuklu fındığa kg başına alan destekli olarak Levant ve Giresun kalite ortalamasını 54 lira olarak açıkladık. Hayırlı olsun bereketli olsun inşallah." dedi.

Pentagon eski yetkilisi: Erdoğan, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmeyi hak ediyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan 'Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yankıları sürüyor. Anlaşmaya dair değerlendirmede bulunan Eski ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) müsteşarı Dov S. Zakheim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmeyi hak ettiğini söyledi.