Türkiye Gazetesi

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerine bağlı bin 21 personelden oluşan 62 operasyonel tim görev alıyor. Operasyonun ilk gününde Lice ilçesi Dibek ve Yolçatı mahalleleri kırsalında önceden tespit edilen 87 ayrı noktada 3 milyon 57 bin 760 kök kenevir bitkisi, 110 bin kök skunk bitkisi, 123 kilo 50 gram kubar, 30 kilo 250 gram toz olmak üzere toplam 153 kilo 300 gram esrar maddesi ve 11 bin 400 metre sulama hortumu ele geçirildi.

Bursa’da huzur operasyonu: 9 araca 9 bin 850 TL ceza kesildi Bursa’da ‘Huzur Operasyonu’ çerçevesinde 120 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı. Denetimlerde 8 iş yerine işlem yapılırken, yapılan trafik uygulamasında ise 9 araca 9 bin 850 lira idari para cezası kesildi.

Bartın’da DEAŞ operasyonu Bartın’da DEAŞ operasyonunda Mısır uyruklu bir şahıs gözaltına alınırken operasyonda 1 polis memuru yaralandı.

Şırnak ve Siirt'te Eren Abluka-27 operasyonu başlatıldı İçişleri Bakanlığı'nca Şırnak ve Siirt'te 1377 personelin katılımıyla Eren Abluka-27 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan Operasyonu başlatıldı.