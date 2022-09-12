Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik (Tavşantepe)-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında gerçekleştirilen test sürüşünü gerçekleştirdi. Test sürüşü Kurtköy ve Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonu arasında yapıldı. Pendik - Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı 4 istasyondan oluşuyor. Metronun yolcu kapasitesi saatte 70 bin kişi.

“SON DETAYLARDAYIZ EKİM AYINDA AÇACAĞIZ”

Karaismailoğlu, Pendik (Tavşantepe)-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında test sürüşlerini yaptıklarını belirterek, "Gayet başarılı bir şekilde tamamladık. Temizlik işleri de dahil şu an son detaylar üzerinde çalışıyoruz. İnşallah ekim ayı içerisinde, bitmiş olan bu hattımızı da milletimizin hizmetine sunacağız" dedi.

KADIKÖY- SABİHA GÖKÇEN ARASI 48 DAKİKA

Yeni hat sayesinde Kadıköy'den metroya binen bir yolcu, 48 dakikada Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşılabilecek. Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, 7 buçuk kilometre uzunluğundaki hattın, Marmaray'la da entegre olacağını açıkladı. Bu noktada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi. Bakan Karaismailoğlu, ''Havalimanının Marmaray bağlantısı planlanmıştı. İBB sorumluluğundaki bu kesimde hiçbir çalışma yok. Daha da ileriye giderek tasviye sürecine başlamışlar'' diyerek tepkisi dile getirdi.

Yeni metro hattı, Fevzi Çakmak Hastane-Yayalar Şeyhli-Kurtköy ve Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonlarından oluşuyor. Fevzi Çakmak istasyonundan, Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine de ulaşılabilecek.

“KASIMDA İSTANBUL HAVALİMANI, ARALIKTA ÇAM SAKURA…”

Bakan Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı ve Başakşehir metrolarının hizmete gireceği tarihleri de ''Kasım itibarıyla Kağıthane-İstanbul Havalimanı ve aradaki Kemerburgaz, Göktürk, Eyüp bağlantılarıyla İstanbul Havalimanı'nı metroyla buluşturacağız. Aralık ayı itibarıyla Başakşehir-Kayaşehir arasında Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden de geçecek olan metromuzun da son aşamasına geldik'' diyerek açıkladı.

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