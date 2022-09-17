Türkiye Gazetesi

Yunanistan, Ege ve Akdeniz'de provokasyonlarına devam ediyor. Son olarak Çanakkale'de Gökçeada ile Semadirek adası arasındaki uluslararası karasularda avlanan Türk balıkçı İlker Özdemir’in teknesi, Yunan sahil güvenlik botunun tacizine uğradı.

Zürafa kayalıkları bölgesinde avlanmak için denize açılan Özdemir ve ekibi, bir süre sonra kendilerine doğru yaklaşan botu fark etti. Yunan botu, rotasından çıkmadan ilerleyen Özdemir’in teknesinin çevresinde hızla turlarken, taciz anları personel tarafından anbean kaydedildi. Yunan botundakiler, görüntülendiklerini fark etmelerinin ardından bölgeden hızla uzaklaştı.

Daha önce de Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının tacizlerine boyun eğmeyerek Yunanlara adeta kafa tutan balıkçı İlker Özdemir, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

"ANCAK BÖYLE ETRAFIMIZDA DOLAŞIRLAR"

Görüntülerde, Yunan sahil güvenliğinin Türk balıkçılara karşı tacizden hiçbir zaman vazgeçmediğini belirten Özdemir, şunları söyledi:

"Onlar vazgeçmiyorlar ama biz de vazgeçmeyeceğiz. Biz mücadelemizi veriyoruz. Zürafa kayalıklarına 4 mil uzaklıktayız. Semadirek Adası'na bundan sonra 6-6,5 mil var. Bunların alçaklıkları bitmeyecek ama biz de vazgeçmeyeceğiz. Burası uluslararası su olduğu için bunların burada bulunmaları suç. Hiçbir şey yapamazlar ancak böyle etrafınızda dolaşırlar. Siz kaçarsanız onların istediği olur. Biz bu bölgelerde şartlar ne olursa olsun avlanacağız."

Özdemir, "Devletimiz yanımızda, Sahil Güvenliğimiz yanımızda. Hep söylüyoruz, bunu bilin diye anlatıyoruz. Yine sorun yaşadık, yine baskıda bulundular. Yine bertaraf ettik. Bu böyle sürecek anlaşılan" dedi.

TEKNEYİ BATIRMAKLA TEHDİT ETMİŞLERDİ

Ocak-Şubat aylarında yanındaki 2 arkadaşıyla birlikte Gökçeada açıklarındaki uluslararası sularda avlanan Özdemir'in yanına Yunan Sahil Güvenlik unsurları gelmişti. Yunan görevliler, Özdemir’den geri dönmelerini talep etmişti. Özdemir, uluslararası sularda bulunduğunu ifade ederek, Türk Sahil Güvenlik ekiplerini aradığını söylemişti. Özdemir’in teknesini batırmakla tehdit eden Yunan görevliler, balıkçıların direnmesi üzerine bir süre sonra bölgeden ayrılmış, Özdemir'in arkadaşlarından biri, o anları cep telefonuyla kayda almıştı. İlker Özdemir ise yaşanan bu olay sonrası görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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