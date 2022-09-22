Türkiye Gazetesi

Kanal İstanbul projesinin ilk köprüsünde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sazlıdere Köprüsü’nün ayakları yükselmeye başlarken, yapılan çalışmalar drone ile havadan görüntülendi. İstanbul için çılgın proje olarak nitelendirilen Kanal İstanbul için Sazlıdere’den yeni görüntüler geldi. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği projede geçiş sağlayacak ilk köprünün ayakları göründü.

Sazlıdere Köprüsü çalışma alanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 26 Haziran 2021 tarihinde temel atma töreni gerçekleştirilen Kanal İstanbul projesinin çalışmalarında sona yaklaşıldı. Havadan çekilen görüntülerde inşaat alanında çalışmaların hız kesmeden devam ettiği görüldü.

İnşaat alanında ise köprünün yaklaşım viyadüklerinin ayaklarını tamamlaması için vinçler kuruldu. Projenin tamamlanmasıyla köprü yaklaşım viyadükleri ile toplam uzunluğu bin 618 metre olacak. Eğik askı halat miktarı 136 ve ankraj miktarı 272 adet olarak hesaplanan köprü, trafiğe 2 yönde 4 şeritli hizmet verecek. Köprünün platform genişliği ise 46 metre, "Diamond" geometrisi ile tasarlanan kuleleri, 196 metre yüksekliğe ulaşacak. Köprünün en yüksek kuleleri tasarımıyla da dikkat çekiyor.



Şantiye alanında son çalışmalar

Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul riskleri de azaltacak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Boğazı’nın 40 bin civarındaki geminin geçiş yaptığı çok önemli güzergâhlardan birisi olduğunu belirterek “Bu önemli trafik yoğunluğunun olduğu bölgede balıkçılarımız da önemli bir işlevi yerine getiriyorlar. Tabii Kanal İstanbul’un planlaması aslında buradaki bu ihtiyaçlarından doğan bir planlama” dedi.

Bakan Kurum ‘Kanal İstanbul iptal’ iddialarını yalanladı: Gurur projemizi hayata geçiriyoruz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Kanal İstanbul Projesi'ni iptal etmediklerini belirterek, sadece vatandaşların talep ve ihtiyaçlarına yönelik yeni bir imar uygulama değişikliği yürütüldüğünü bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul çıkışı: Türkiye için olmazsa olmazdır Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Kanal İstanbul ile ilgili ulaşım yollarının yapıldığını, daha sonra ihaleyi yapıp ana işe başlanacağını belirtti. Bakan, "Kanal İstanbul Türkiye için olmazsa olmaz" ifadelerini kullandı.