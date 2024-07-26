Silivri'deki milyonluk bir villada 7 yıldır sigortasız çalıştırıldığını işten atılınca öğrendi

Ahmet Kalaycık adındaki işçi, İstanbul'un Silivri ilçesindeki bir villada 7 yıl boyunca çalıştı. Bahçıvanlık ve temizlik işlerini yapan Kalaycık, işten çıkarıldıktan sonra 7 yıl boyunca sigortasız çalıştırıldığını öğrendi. Mahkemeye başvuran Kalaycık, sigortasının yatırılması durumunda 2023 yılından itibaren emekli olacağını söyledi.

İstanbul Silivri’de villaların bahçıvanlık ve temizlik işlerini yapan Ahmet Kalaycık 7 yıl boyunca sigortasız çalıştığını işten çıkartılınca öğrendi. Kaçak eklentileri olan lüx villada kaçak çalıştırılan işçinin erken emeklilik hayalleri suya düştü. Kalaycık mahkemede açtığı dava ile adaletin yerine getirilmesini istiyor.

EMEKLİLİK HAYALİ YIKILDI

İddiaya göre, Silivri Semizkumlar mahallesinde değeri yaklaşık 1 milyon dolar olan lüx villada bakım onarım ve temizlik işlerini yapan Ahmet Kalaycık 7 yıl boyunca sigortasız çalıştırıldı. İşten çıkartılan Kalaycık SGK’ya gittiğinde sigortasının hiçbir zaman yatırılmadığını öğrendi. Durum üzerine sözleşme yaptığı kişiye dava açtı. Avukatın karşı taraf ile anlaşması üzerine davayı aylarca açtığını zannetti.

Daha sonra avukatını değiştirdiğinde ise, sözleşme yaptığı kişilerin şoförü tarafından telefon ile aranıp davadan geri çekilmesi konusunda tehdit edildi. Tüm bu tehditlere rağmen davasında ısrarcı olan Kalaycık adaletin sağlanmasını bekliyor. Sigortasız çalıştırıldığı için erken emeklilik isteği sadece hayallerinde kaldı. Sigortasını yatırmaları durumunda 2023 yılından itibaren erken emekli olacağını belirtti. Ayrıca lüks 3 katlı villanın en üst katının kaçak olduğu öğrenildi.

"DAVAMDAN VAZGEÇMEYECEĞİM"

Sigortasız olarak villada çalıştırılan Ahmet Kalaycık, “2011 yılında çalışmaya başladım 2017 yılının 8. Ayına kadar çalıştım. Sigortamı yapmamışlar. Hepsinin adına İsmet Ertekin ile sözleşmemiz var. bin 100 Türk Lirası maaş verdiler. 7 yıl boyunca çalıştım. Halen maaşıma 1 Türk Lirası bile zam yapmamışlardı. 2017 yılında işten çıkarttı beni. 'İstediğin yere git şikayet et' dedi. SSK’ya gittiğimde sigortamın olmadığını öğrendim. Ben de kendisini gidip mahkemeye verdim.

Silivri‘de açtığımız dava dosyalarımız 20222/507 Esas ve 2022 /778 Esas sayılı iş mahkemesinde devam etmektedir. Avukat mağduriyeti de yaşadım. İlk avukatım davayı açmamış, beni o zaman da engellediler. Ben de herkes gibi erken emekli olmak istiyordum. SGK’ya gittim sigortamı yatırmamışlar. Hayallerim suya düştü. Erken emeklilikten 1 yıldır maaş almış olacaktım. Ama şuanda mağdur bir durumda alamıyorum. Birkaç kez bana telefon ettiler. Bunların şoförleri var, bana 'mahkemeden vaz geç' diye telefon açtılar. 'Ailene çocuklarına hatta kendine de dikkat et sena Semizkumlar'ı dar ederiz' dediler. Bu şekilde davamızdan vaz geçirmeye çalıştılar. Ama ben davamdan vazgeçmedim, vazgeçmeyeceğim. Erken emeklilik hayalimi yıktılar, mağdur durumdayım” diyerek sözlerini tamamladı.

Öte yandan iddiaya göre 2018 yılında ise Silivri Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde usulsüz evrak düzenlendiği ve dosyanın kapatıldığı, bu nedenle yıkımın durdurulduğu iddia edildi. Ancak, 2024 yılında gelen bir şikayet üzerine Ankara Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Silivri Kaymakamlığı'nın devreye girdiği belirtildi. Semizkumlar Mahallesi'nde bulunan İsmet ERTEKİN ve Ayten ERTEKİN ailesine ait Milyon Dolarlık yazlık kaçak villanın yakın zamanda kaçak kısımlarının yıkılması bekleniyor.