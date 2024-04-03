Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Antalya Konyaaltı’nda kaçak güzellik merkezine baskın yapıldı

Antalya Konyaaltı’nda kaçak güzellik merkezine baskın yapıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Antalya Konyaaltı’nda kaçak güzellik merkezine baskın yapıldı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Antalya’da bulunan ve sosyal medya üzerinden reklamlarını yaparak kayıt dışı tıbbi işlem yapan 2 güzellik merkezi ile bir eve İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri baskın düzenledi.

Konyaaltı Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, İlçe Sağlık Müdürlüğü sosyal medya hesapları üzerinden tespit ettiği, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu güzellik merkezleri ve ev hedef alındı. Botoks, estetik işlemi, dolgu, yüz germe ve gençlik aşısı gibi tıbbi işlemleri yetkisiz ve izinsiz olarak yapan kişilerin faaliyetlerine son verildi.

Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği tıbbi atık saklama ve bertaraf etme kriterlerine uyulmadığı tespit edilerek, ilgili kişilere idari ve adli işlem başlatıldı.

Antalya Konyaaltı’nda kaçak güzellik merkezine baskın yapıldı - 1. Resim

ÇOK SAYIDA TIBBİ MALZEMEYE EL KONDU

Öğretmenevleri ve Pınarbaşı Mahallesi’ndeki ikametlerde yetkisiz tıbbi işlemler yapıldığı tespit edilmesinin ardından çok sayıda dolgu ürünü, anestezi malzemesi, botoks, enjektör, mezoterapi serumu, lazer ve dermapen cihazları ele geçirildi.

İnsan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden bu durum karşısında halkın son derece dikkatli olması öneriliyor. Özellikle de güvenilir ve kayıt altında olan güzellik merkezlerinde bu tip işlemlerin yaptırılması gerektiği söyleniyor. Çeşitli güzellik merkezlerinde işlem yaptırmak isteyenlerin kesinlikle alanında uzman olan ve izinli bir şekilde işletmede hizmet veren yerleri tercih etmeleri de önemle belirtiliyor.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Whatsapp 3 Nisan saat 21:19 itibari ile çöktü - GündemWhatsapp 3 Nisan saat 21:19 itibari ile çöktüKayseri'den acı haber! Cezaevi ring aracı devrildi, 1 askerimiz şehit oldu - GündemKazada yaralanan astsubay şehit olduBeşiktaş'taki facia böyle gelmiş! 29 kişinin öldüğü yangının çıkış anı ortaya çıktı - GündemBeşiktaş'taki facia böyle gelmişKan vermek orucu bozmuyor - GündemKan vermek orucu bozmuyorCumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Şehir eşkıyalarına nefes aldırmayacağız - Gündem"Şehir eşkıyalarına nefes aldırmayacağız"AK Parti itiraz etti, kabul edildi! Beykoz'da oylar yeniden sayılacak - Gündemİtiraz kabul edildi! Beykoz'da oylar yeniden sayılacakBayramda kargo firmaları hizmete ara verecek - GündemBayramda kargo firmaları hizmete ara verecekMazbatasını aldı, matkapı kaptı! CHP'li başkan göreve sözünü tutarak başladı - GündemMazbatasını aldı, matkapı kaptıPakistan'dan İstanbul'daki yangın faciası için başsağlığı mesajı - GündemPakistan'dan yangın faciası sonrası başsağlığı mesajıSahipsiz sokak köpeğinin saldırdığı çocuğa 30 dikiş atıldı - GündemSahipsiz sokak köpeğinin saldırdığı çocuğa 30 dikiş atıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...