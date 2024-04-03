Antalya Konyaaltı’nda kaçak güzellik merkezine baskın yapıldı

Antalya’da bulunan ve sosyal medya üzerinden reklamlarını yaparak kayıt dışı tıbbi işlem yapan 2 güzellik merkezi ile bir eve İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri baskın düzenledi.

Konyaaltı Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, İlçe Sağlık Müdürlüğü sosyal medya hesapları üzerinden tespit ettiği, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu güzellik merkezleri ve ev hedef alındı. Botoks, estetik işlemi, dolgu, yüz germe ve gençlik aşısı gibi tıbbi işlemleri yetkisiz ve izinsiz olarak yapan kişilerin faaliyetlerine son verildi.

Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği tıbbi atık saklama ve bertaraf etme kriterlerine uyulmadığı tespit edilerek, ilgili kişilere idari ve adli işlem başlatıldı.

ÇOK SAYIDA TIBBİ MALZEMEYE EL KONDU

Öğretmenevleri ve Pınarbaşı Mahallesi’ndeki ikametlerde yetkisiz tıbbi işlemler yapıldığı tespit edilmesinin ardından çok sayıda dolgu ürünü, anestezi malzemesi, botoks, enjektör, mezoterapi serumu, lazer ve dermapen cihazları ele geçirildi.

İnsan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden bu durum karşısında halkın son derece dikkatli olması öneriliyor. Özellikle de güvenilir ve kayıt altında olan güzellik merkezlerinde bu tip işlemlerin yaptırılması gerektiği söyleniyor. Çeşitli güzellik merkezlerinde işlem yaptırmak isteyenlerin kesinlikle alanında uzman olan ve izinli bir şekilde işletmede hizmet veren yerleri tercih etmeleri de önemle belirtiliyor.