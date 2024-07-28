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Antalya'da gergin anlar... Vatandaşın cep telefonunu çaldığı iddia edilen 5 gence polisten ters kelepçe

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Antalya&#039;da gergin anlar... Vatandaşın cep telefonunu çaldığı iddia edilen 5 gence polisten ters kelepçe

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir vatandaşın cep telefonunu çaldığı iddia edilen 5 genç, sivil polis ekiplerine neşter ve av baltası ile karşı gelince ters kelepçeyle gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 10.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Konyaaltı Beach Park girişinde meydana geldi.

İddiaya göre, denizde yüzen bir vatandaş, geri döndüğünde cep telefonunu alan 5 genç ile tartıştı. Gençler, telefonu geri vermek için 4 bin TL para talep edince olay emniyet yetkililerine bildirildi.

Olay yerine gelen sivil polisler ile gençler arasında da tartışma yaşandı. Gençler, sivil ekiplere neşter ve av baltasıyla saldırması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. 

Antalya'da gergin anlar... Vatandaşın cep telefonunu çaldığı iddia edilen 5 gence polisten ters kelepçe - 1. Resim

5 GENÇ TERS KELEPÇE İLE GÖZALTINA ALINDI

Biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirilen gençler polis otosuna bindirilerek karakola götürüldü. Gençlerin üzerinden çalındığı iddia edilen cep telefonu çıkmayınca vatandaşlar ve polis ekipleri olayın yaşandığı yerde bulunan kayaların arasında bir süre telefon aradılar.

Antalya'da gergin anlar... Vatandaşın cep telefonunu çaldığı iddia edilen 5 gence polisten ters kelepçe - 2. Resim

Sahilde yüzen ve yaşananlara şahit olan bir genç, “Telefonu çalmışlar, adam gelip telefonu elinden almaya çalışınca neşterle kendini kesmeye başladı. Adamın cebindeki parayı da almak istediler. Polisler geldi, onlara da saldırdılar” dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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