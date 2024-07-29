Bakanlık'tan Polonez gıda fabrikasında yaşananlara ilişkin açıklama: Müfettiş görevlendirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Polonez Gıda Fabrikası'ndaki olaylara ilişkin açıklama yaptı. "Bakanlığımız gerekli incelemelerin yapılması için müfettiş görevlendirmiştir" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul’un Çatalca ilçesinde bulunan, 354 işçinin çalıştığı işlenmiş gıda üretimi yapan Polonez gıda fabrikasında iddiaya göre ağır çalışma koşullarına ve düşük ücretlere karşı örgütlenen işçilerden 13'ü çıkarılmıştı.

Sabah saatlerinde de 100'den fazla işçi de çalışmak için geldiği fabrikada işten çıkarıldıklarını öğrendiği .

Dün fabrika önünde basın açıklaması yaparak duruma tepki gösteren işçiler, akşam saatlerinde de Çatalca Kaymakamlığı önüne yürümüştü.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ: MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Yaşananların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlığın X hesabından yapılan açıklamada yaşananlarla ilgili müfettiş görevlendirildiği şu ifadelerle duyuruldu:

"İstanbul Çatalca'daki Polonez gıda fabrikasında çalışan işçilerin işten çıkarılması ve buna bağlı olarak gelişen olaylara ilişkin bazı basın yayın organlarında haberler yer almaktadır.

Konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bakanlığımız gerekli incelemelerin yapılması için müfettiş görevlendirmiştir."