Balıkesir Susurluk'taki yangında son durum! Kontrol altına alındı
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde arazide çıkan ve ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, dün öğleden sonra kırsal Sülecek Mahallesi'ndeki bir arazide başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahalede bulundu.
Müdürlüğe bağlı 90 kişiden oluşan ekipler, 1 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı ve 1 dozerle çalışma yürüttü.
Alevleri kontrol altına alan ekipler, sabahın ilk saatlerinde başladıkları soğutma çalışmasını sürdürüyor.
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi - Gündem