Yürekleri sızlatan kareler... İzmir Selçuk'taki yangının boyutu havadan görüntülendi

İzmir'in Selçuk ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan, dron ile havadan görüntülendi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de meydana gelen tüm yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.

Selçuk-Kuşadası kara yolu Pamucak mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri sürüyor.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve Aydın'ın Kuşadası ilçe sınırlarını aşan yangından etkilenen alanlar, gri ve siyah renge büründü.

Dron ile çekilen görüntülerde, Selçuk-Kuşadası yolu çevresinde zarar gören ormanlık alan ve ekiplerin devam eden çalışmaları yer aldı.

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Selçuk ve Menderes'teki yangınlara müdahalelerin sürdüğünü söyledi.

Yumaklı, İzmir'in Selçuk ilçesindeki yangın kriz merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 29 Haziran'da 7 ilde 11 farklı büyüklükte yüksek riskte yangın olduğunu, bunlardan 6'sının kontrol altına alındığını belirtti.

Selçuk-Kuşadası kara yolunun tedbiren kapalı olduğunu hatırlatan Yumaklı, yanan herhangi bir ev ya da başka bir tesisin söz konusu olmadığını, dumandan etkilenenler olsa da sağlık tehlikesi olan kimsenin bulunmadığını dile getirdi.

BAKAN YUMAKLI: İZMİR'DEKİ YANGINLAR KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de meydana gelen tüm yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.

Bakan Yumaklı, İzmir'in Selçuk ilçesindeki yangın kriz merkezinde gazetecilere, dün başlayan İzmir'in Selçuk ve Menderes ilçeleri ile Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki orman yangınlarına gece de müdahale edildiğini hatırlatarak, "An itibarıyla her üç yangınımızın da kontrol altına alındığını söylemek istiyorum." dedi.

Yangın çıkış sebeplerinin valilik ve kolluk güçleri tarafından araştırılmaya devam ettiğini belirten Bakan Yumaklı, "Menderes yangınıyla alakalı bir hobi bahçesinde çıktığını söylemiştik, ilgili kişiler gözaltında. Dün yine İzmir'de risk grubunda 6 adet yangın vardı, Çeşme'deydi birisi de. Çeşme yangını bir sigara izmaritinden çıktı maalesef. Bu kişi de gözaltına alınmış durumda. Ben buradan ister bilinçli ister bilinçsiz, hata ya da ihmal ile herhangi bir şekilde orman yangınına ya da zarar verecek yangına sebep olacakların çok ağır müeyyidelerle karşılaşacağını belirtmek istiyorum. Bu konunun telafisi yok. Can ve mal kaybı gibi sonuçlara yol açabilecek. Bunları engellemek adına çok yoğun mücadele oluyor." diye konuştu.

Yumaklı, Türkiye genelinde devam eden bir orman yangınının olmadığını söyledi.

KUŞADASI'NDAKİ ORMAN YANGINI DA KONTROL ALTINDA

İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak mevkiindeki ormanlık alanda 29 Haziran Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında çıkan yangın, kısa sürede tüm bölgeyi sararak Aydın'ın Kuşadası ilçesine kadar ulaştı. Yangında yüzlerce dönüm alan yanarken, gündüz havadan ve karadan yapılan söndürme çalışmaları havanın kararmasının ardından karadan ve gece görüşlü helikopterlerle devam etti. Çevre il ve ilçelerden bölgeye destek ekipler gönderildi.

Ekiplerin yanı sıra sivil toplum örgütleri ile gönüllü vatandaşların da seferber olduğu bölgede söndürme çalışmaları sonuç verdi. Yeni günün ilk ışıkları ile yangın söndürme helikopterleri ve uçakları yeniden faaliyetlerine başladı. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun çalışmaları sonucunda büyük ölçüde kontrol altına alındı. Geniş bir kısma yayılan yangınla ilgili ekipler söndürme ve soğutma çalışmalarını sürdürüyor.