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Başakşehir'de sahur coşkusu

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Başakşehir&#039;de sahur coşkusu

Gündem Haberleri  / -

Medya çalışanları Başakşehir Belediyesinin geleneksel sahur buluşmasında bir araya geldi. Başakşehir Belediyesinde düzenlenen etkinliğe aralarında Genel Yayın Yönetmenimiz İsmail Kapan'ın da bulunduğu çok sayıda gazeteci katıldı.

Buluşmada bir konuşma yapan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, davetlileri "Mutluluğu şehrine hoş geldiniz" ifadesiyle karşıladı.

Kartoğlu "Napolyon 'Dünya tek bir ülke olsaydı, başkenti İstanbul olurdu' der. İstanbul bir ülke olsaydı başkenti Başakşehir olurdu. Üç stadyumuyla Türkiye'nin en büyük spor vadisi burada. Türkiye'nin en büyük sağlık merkezi Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi ilçemizde.

Başakşehir'de sahur coşkusu - 1. Resim

Türkiye'nin en büyük sanayi havzası olan İkitelli Sanayi bölgesi burada. İstanbul'da 11 milyon metrekarelik yeşil alanıyla en yeşil ilçe Başakşehir. İnovasyon yarışmalarında iki yıldır üst üste finale kalıyoruz. Riskli yapı oranı yüzde 12. Başakşehir içinde yaşarken çok anlamayacağınız, başka yerde gittiğinizde dönmek isteyeceğiniz bir şehirdir" dedi.

Başakşehir'de sahur coşkusu - 2. Resim

Medya buluşmalarının tekrarını yıl içinde de yapmayı planladıklarını ifade eden Kartoğlu, "Başakşehirli ailemizin bir parçası olarak gördüğüm kıymetli medya mensuplarımıza hem belediyemizin hem de gönlümüzün kapıları sonuna kadar açık" diye konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
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