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    • Haberler > Gündem > BM, İsrail'le ilgili dehşet veren gerçeği açıkladı: En az 2 Filistinli kadın tecavüze uğradı, diğerleri bununla tehdit edildi

    BM, İsrail'le ilgili dehşet veren gerçeği açıkladı: En az 2 Filistinli kadın tecavüze uğradı, diğerleri bununla tehdit edildi

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    BM, İsrail&#039;le ilgili dehşet veren gerçeği açıkladı: En az 2 Filistinli kadın tecavüze uğradı, diğerleri bununla tehdit edildi
    Birleşmiş Milletler, Filistin, Gazze, İsrail, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    BM raportörleri, İsrail güçlerinin Filistinli kadın ve kızlara yönelik keyfi gözaltılarında rapor edilen tecavüz vakalarından ve cinsel saldırı tehditlerinden ciddi endişe duyduklarını bildirdi. Açıklamada "Haberler karşısında şok olduk. En az 2 Filistinli kadın tutukluya tecavüz edildiği, diğerlerinin ise tecavüz ve cinsel şiddetle tehdit edildiği bildirildi" denildi.

    BM raportörlerince yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ablukası ve yoğun saldırıları altındaki Filistin'de kadın ve kız çocuklarına yönelik bildirilen insan hakları ihlallerinin dehşet verici olduğu belirtildi. Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da kadın ve kız çocuklarının uğradığı korkunç insan hakları ihlallerine ilişkin inandırıcı iddiaların bulunduğu vurgulandı.

    "HABERLER KARŞISINDA ŞOK OLDUK"

    Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Gazze'de kadın ve kız çocuklarının, çoğunlukla aile üyeleriyle birlikte keyfi olarak infaz edildiği bildiriliyor. 'Filistinli kadın ve kız çocuklarının sığındıkları yerlerde veya kaçarken kasıtlı olarak hedef alındıkları ve yargısız infaz edildikleri' yönündeki haberler karşısında şok olduk. İsrail ordusu veya ona bağlı güçler tarafından öldürüldüklerinde bazılarının ellerinde beyaz bayrak olduğu bildirildi."

    Açıklamada, İsrail güçlerinin, Filistinli kadın ve kızlara yönelik keyfi gözaltılarında rapor edilen tecavüz vakalarından ve cinsel saldırı tehditlerinden ciddi endişe duyulduğu bildirildi.

    "EN AZ 2 FİLİSTİNLİ KADINA TECAVÜZ EDİLDİ"

    Gözaltındaki Filistinli kadınların, İsrailli erkek subaylar tarafından çeşitli cinsel saldırılara maruz kaldıkları belirtilen açıklamada, bu haberlerin rahatsız edici olduğu vurgulandı. Açıklamada, "En az 2 Filistinli kadın tutukluya tecavüz edildiği, diğerlerinin ise tecavüz ve cinsel şiddetle tehdit edildiği bildirildi." ifadesi kullanıldı.

    Gözaltındaki Filistinli kadınların aşağılayıcı koşullardaki fotoğraflarının da İsrail askerlerince çekildiği ve internet ortamında paylaşıldığı kaydedildi.

    "KAPSAMLI BİR SORUŞTURMA YÜRÜTÜLMELİ"

    Açıklamada, Gazze'de İsrail ordusuyla temasa geçtikten sonra kız çocukları da dahil, bilinmeyen sayıda Filistinli kadın ve çocuğun kaybolduğu yönündeki haberlerden endişe duyulduğu belirtilerek, "İsrail ordusunca en az bir kız çocuğunun zorla İsrail'e nakledildiğine ve nerede olduğu bilinmeyen çocukların ebeveynlerinden ayrıldığına dair rahatsız edici haberler var." ifadesi yer aldı.

    İsrail hükümetine Filistinli kadınların şiddete, işkenceye, kötü muameleye ve cinsel şiddet de dahil aşağılayıcı muameleye maruz kalmamasını sağlama yükümlülüğünün hatırlatıldığı açıklamada, bu iddialara ilişkin bağımsız, tarafsız, hızlı, kapsamlı ve etkili soruşturma yürütülmesi, İsrail'in bu tür soruşturmalarda işbirliği yapması gerektiğinin altı çizildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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