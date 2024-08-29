Bolu alarm veriyor! 4 aylık içme ve kullanma suyu kaldı

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 29 Ağustos 2024 12:43 - Güncelleme: 29 Ağustos 2024 12:52 - Güncelleme:

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Bolu'nun içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Barajı Gölü alarm veriyor. Kışın yüzde 100 dolu olan barajın su seviyesi yüzde 35'e düştü. Böylece gölde 4 aylık içme ve kullanma suyu kaldı.