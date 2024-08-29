Bolu alarm veriyor! 4 aylık içme ve kullanma suyu kaldı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Bolu'nun içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Barajı Gölü alarm veriyor. Kışın yüzde 100 dolu olan barajın su seviyesi yüzde 35'e düştü. Böylece gölde 4 aylık içme ve kullanma suyu kaldı.
Bolu’nun içme suyunun karşılandığı Gölköy Baraj Gölü’ndeki su oranı yüzde 35 seviyesine geriledi.
Gölköy Baraj Gölü, kışın ve ilkbaharda yüksek yağış alması sebebiyle yüzde 100 doluluk oranına ulaşmıştı. Barajdaki su oranı, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve ekim alanlarının barajdaki suyla sulanmasıyla düştü.
VALİLİKTEN TARIM ARAZİLERİ KARARI
Bolu'nun içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Barajı Gölü'nde 4 aylık içme ve kullanma suyu kaldı. Bolu Valiliği'nin kararıyla tarım arazilerine suyu verme işlemi durduruldu. Gölde su seviyesinin geriye çekildiği alanlar havadan dron ile görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı