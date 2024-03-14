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Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce hakkındaki şikayetini geri çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce hakkındaki şikayetini geri çekti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce hakkındaki şikayetini geri çekti
Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018 yılındaki bir konuşması nedeniyle Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den şikayetçi olmuştu. Erdoğan'ın avukatı, şikayetin geri çekildiğini açıkladı.

7 Ocak 2018'de Balıkesir'de yaptığı bir konuşmada Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almıştı.

DİLEKÇE SUNDULAR

İnce hakkında o dönem Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca dava açılmıştı. Davanın bugün görülen duruşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, şikayetlerini geri çektiğini belirten dilekçeyi mahkemeye sundu.

Duruşmanın ileri bir tarihe ertelendiği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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