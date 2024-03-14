Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce hakkındaki şikayetini geri çekti
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018 yılındaki bir konuşması nedeniyle Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den şikayetçi olmuştu. Erdoğan'ın avukatı, şikayetin geri çekildiğini açıkladı.
7 Ocak 2018'de Balıkesir'de yaptığı bir konuşmada Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almıştı.
DİLEKÇE SUNDULAR
İnce hakkında o dönem Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca dava açılmıştı. Davanın bugün görülen duruşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, şikayetlerini geri çektiğini belirten dilekçeyi mahkemeye sundu.
Duruşmanın ileri bir tarihe ertelendiği öğrenildi.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi