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Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktığı milletvekillerini tanımadı iddiasına yalanlama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün gerçekleştirilen grup toplantısı sonrası, AK Parti'ye katılan bazı belediye başkanları ve Gelecek Partisi'nden AK Parti'ye katılan Konya Milletvekili Hasan Ekici'nin rozetlerini takmıştı. Bazı haber sitelerinde, Erdoğan'ın, rozet taktığı milletvekillerinin tanımadığı iddia edildi. DMM'den konuya ilişkin yalanlama geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan ve kamuoyunda tartışma oluşturan bir iddiaya ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu iddiada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, rozet taktığı vekili tanımadı, hangi partiden geldiğini bilemedi” ifadelerine yer verilmişti. DMM, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktığı milletvekillerini tanımadı iddiasına yalanlama - 1. Resim

HANGİ PARTİDEN GELDİĞİNİ DE SÖYLEYEYİM

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, rozet taktığı vekili tanımadı, hangi partiden geldiğini bilemedi” iddiası doğru değildir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün gerçekleştirilen grup toplantısı sonrası, AK Parti’ye katılan bazı belediye başkanları ve Gelecek Partisi’nden AK Parti’ye katılan Konya Milletvekili Hasan Ekici’nin rozetlerini takmıştır.

Tören sırasında Hasan Ekici anons edilirken Sayın Cumhurbaşkanımız, “Hangi partiden geldiğini de söyleyelim” şeklinde mukabelede bulunmuştur.

Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ifadeleri bağlamından koparılarak çarpıtılmıştır.

İddiaya konu görüntüler incelendiğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın, Ekici’nin hangi partiden geldiğinin daha yüksek sesle anons edilmesini istediği açıkça görülmektedir. 

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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