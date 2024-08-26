Doktoru olduğu hastane hayatını kararttı! "Bir şey olmaz" dediler kanser çıktı

Kardiyoloji Uzmanı Doktor Rahşan Turan, sol memesinde fark ettiği kitle nedeniyle çalıştığı hastanede iki farklı bölüme muayene oldu. Hastanede ihmaller zincirinin kurbanı olan ve yanlış teşhis sonucu göğüslerini kaybeden Turan, suç duyurusunda bulundu.

Ankara'da yaşayan 50 yaşındaki Kardiyoloji Uzmanı Doktor Rahşan Turan, 2 Haziran 2022'de sol memesinde bir kitle fark etti. Meme kanserinden şüphelenen 2 çocuk annesi Turan, çalıştığı özel hastanenin genel cerrahi bölümüne başvurdu.

3 ay arayla 2 kez tetkik yapılan Turan'da herhangi bir soruna rastlanılmadığı söylendi. Turan şişlik, kızarıklık ve ağrı gibi şikayetlerinin artarak devam etmesi nedeniyle 22 Eylül'de aynı hastanenin bu kez enfeksiyon hastalıkları servisine başvurdu. Buradaki tetkiklerin ardından Turan'a antibiyotik tedavisi uygulanmaya başlandı.

FARKLI HASTANEYE BAŞVURDU, KANSERİ ÖĞRENDİ

Sabah'ın haberine göre; durumunda herhangi bir iyileşme olmadığı gibi kötüye gittiğini fark eden Turan, farkı bir özel hastaneye müracaat etti. Buradaki tetkiklerde ise durumun ciddi olduğu ve acilen biyopsi yapılması gerektiği söylendi.

Kendi çalıştığı hastanede biyopsi yaptıran Turan'ın meme kanseri olduğu belirlendi. Kemoterapi tedavisi görmeye başlayan Turan'ın göğüsleri alındı.

Yanlış teşhis nedeniyle tedavinin geç başlaması sonucu göğüslerini kaybeden Turan, hastanedeki işinden ayrılarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

HASTANEDEN BU KEZ FARKLI BİR SKANDAL

Yanlış teşhisle suçlanan özel hastane bir skandala daha imza attı. İddiaya göre hastane; işten ayrılan Rahşan Turan'ın adına kardiyoloji bölümünde randevu vermeye devam etti ve gelen hastalar farklı kardiyologlara yönlendirildi.

Turan'ın suç duyurusunun ardından savcılık, dosyanın arabuluculuğa gönderilmesine karar verdi.

İKİNCİ SUÇ DUYURUSU

Arabulucudaki müzakere aşamasında süre isteyen hastane, bu süre içerisinde Turan'a ihtarname çekerek Turan'ın işten ayrılışını bildirmediğini, işten ayrıldığını arabuluculuk sürecinde öğrendiğini öne sürerek haksız iş akdi feshine yönelik tazminat talebinde bulunacağını bildirdi.

Doktor Rahşan Turan, ihtarname ile arabuluculuk gizliliğini de ihlal etmiş olan hastane ve hastane yönetimi hakkında tekrar suç duyurusunda bulunarak 'Haksız Rekabet', 'Zincirleme Şekilde Bilinçli Taksirle Nitelikli Yaralama', 'Yardım Etme veya Bildirimde Bulunma Yükümlülüğünün İhlali' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.