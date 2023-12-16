Dolandırıcıların yeni tuzağına dikkat! 'Karlı hisse' yalanıyla hesabı boşalttılar

16 Aralık 2023 11:17 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 11:29

Editör: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'de son zamanlarda gündemden düşmeyen dolandırıcılık olaylarına bir yenisi daha eklendi. İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan C.A., devre mülk hisselerini yabancılara karlı olarak satılacağı vaadiyle dolandırıcıların tuzağına düştü. C.A.'nın banka hesabındaki yüklü miktardaki para, cep telefonuna kurulan programla başka bir hesaba aktarıldı.

Çalışma başlatan polis ekipleri Y.U., M.A. ve Y.E. adlı 3 şüphelinin başka bir vatandaşı aynı yöntemle dolandırmak üzere olduğunu tespit etti. Harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.