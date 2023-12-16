Dolandırıcıların yeni tuzağına dikkat! 'Karlı hisse' yalanıyla hesabı boşalttılar
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Editör: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Editör: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İzmir'de yaşayan C.A., dolandırıcıların 'karlı hisse' tuzağına düştü. Telefonuna kurulan programla banka hesabının boşaltıldığını öğrenen C.A. neye uğradığını şaşırdı. Başka bir vatandaşı dolandırmaya hazırlandığı tespit edilen şüpheliler suçüstü yakalandı.
Türkiye'de son zamanlarda gündemden düşmeyen dolandırıcılık olaylarına bir yenisi daha eklendi. İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan C.A., devre mülk hisselerini yabancılara karlı olarak satılacağı vaadiyle dolandırıcıların tuzağına düştü. C.A.'nın banka hesabındaki yüklü miktardaki para, cep telefonuna kurulan programla başka bir hesaba aktarıldı.
Çalışma başlatan polis ekipleri Y.U., M.A. ve Y.E. adlı 3 şüphelinin başka bir vatandaşı aynı yöntemle dolandırmak üzere olduğunu tespit etti. Harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.