Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Gündem > Duvara çarpan otomobil alev alev yandı!

Duvara çarpan otomobil alev alev yandı!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün duvara çarptığı otomobil alev alev yandı.

Balat Mahallesi'nde seyir halinde olan Hyundai marka 34 HR 4881 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle duvara çarptı.

Duvara çarpan otomobil alev almaya başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü alev alan otomobilden yara almadan çıkarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobili kısa sürede söndürdü.

Araç kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Üniversite sınavına giden anne evde bıraktığı bebeğinin cenazesini buldu - GündemÜniversite sınavına giden anne evde bıraktığı bebeğinin...Çeşme'de korkunç olay! Tüplü dalış yaptığı denizde kayboldu, her yerde aranıyor - GündemÇeşme'de korkunç olay! Girdiği denizden çıkamadıTeröristlerin kış planını 'Bozdoğan' bozdu: Mağara ve sığınaklar yerle bir! - GündemTeröristlerin kış planını 'Bozdoğan' bozdu!Terör uzmanından olası operasyon yorumu: Bu bölgede ciddi bir süpürme operasyonu yapılacak - Gündem"Belirlenen bölgede ciddi bir süpürme olacak"Naci Görür'den Kahramanmaraş'taki 4 şiddetindeki depremle ilgili açıklama - GündemKorkutan depremlerin ardından Naci Görür'den açıklamaAdalet Partisi Hatay’da Lütfü Savaş’ı destekleme kararı aldı - GündemAdayını geri çeken parti, Savaş'a destek kararı aldıAK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin TGRT Haber'de: Gökhan Zan'ın ses kaydıyla ilgili AK Parti'den net sözler - GündemAK Parti'den canlı yayında net sözler!Zeytin Dalı bölgesine sızmaya çalışan terörist yakalandı - GündemZeytin Dalı bölgesine sızmaya çalışan terörist yakalandıKadıköy anketinden çarpıcı sonuç! Komünist Başkan hayal kırıklığına uğradı - GündemKomünist Başkan hayal kırıklığına uğradı16 yaşındaki Dilek her yerde aranıyordu: 38 gün sonra bulunduğu yer hayrete düşürdü - Gündem38 gün sonra bulunduğu yer hayrete düşürdü
Sonraki Haber Yükleniyor...