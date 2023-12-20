İSKİ paylaştı! İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 50'yi geçti

20 Aralık 2023 12:01 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 12:03

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 11 Kasım tarihinde barajlardaki doluluk oranı yüzde 16,18'e kadar düşmüştü; ancak son dönemdeki yoğun yağışlar bu oranı olumlu yönde etkiledi. Son bir hafta içinde barajlardaki doluluk oranı yüzde 9,88 artarak yüzde 50,28'e ulaştı.

ALİBEY KÖY BARAJI YÜZDE 61,68

İstanbul'un su kaynaklarından Alibey Barajı'nda doluluk oranı yüzde 61,68, Büyükçekmece Barajı'nda 40,42, Darlık Barajı'nda 61,24, Elmalı Barajı'nda 88,71, Istrancalar Barajı'nda 95,98, Kazandere Barajı'nda 44,58, Pabuçdere Barajı'nda 26,20, Sazlıdere Barajı'nda 31,22, Terkos Barajı'nda 39,43 ve Ömerli Barajı'nda 68,14 seviyelerinde ölçüldü.

Bu yıl İstanbul'a düşen yağış miktarı metrekare başına 839,55 kilogram olarak kaydedildi. Şu an itibarıyla kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken, su miktarı 436,75 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl sağlanan su miktarı 720,72 milyon metreküp iken, içme suyu arıtma tesislerinden kente verilen su miktarı ise 1 milyar 80 milyon 67 bin metreküp oldu.

İstanbul'da günlük su tüketimi dün itibarıyla 2 milyon 397 bin metreküp olarak ölçüldü.

İSKİ istatistiklerine göre, son 10 yılın baraj doluluk oranları şu şekilde kaydedildi:

2013'te yüzde 38,26, 2014'te yüzde 53,73, 2015'te yüzde 60,56, 2016'da yüzde 38,63, 2017'de yüzde 57,71, 2018'de yüzde 76,42, 2019'da yüzde 34,21, 2020'de yüzde 21,78, 2021'de yüzde 47,25, ve 2022'de yüzde 34,15.