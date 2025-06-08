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İstanbul'da taksici terörü! Önünü kestiği aracın şoförüne saldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul’da bir taksi şoförü önünü kestiği otomobilin sürücüsüne açık olan camdan saldırdı. Otomobile tekme de atan saldırgan şoförün o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün gece saatlerinde Arnavutköy yolu BİM deposu mevkiinde gerçekleşti. İddiaya göre bir taksi şoförü, seyir halindeki bir aracın önünü keserek durdurdu. Araçtan inen şoför, sürücüye saldırdı.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

O anlar otomobilde bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, taksinin otomobilin önünü kestikten sonra şoförün araçtan indiği ve otomobile tekme atarak saldırdığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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