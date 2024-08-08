Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Jandarma gözetiminde binlerce Afganlı Türkiye'ye mi girdi? İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi
✓ DOĞRULUK KONTROLÜ

Jandarma gözetiminde binlerce Afganlı Türkiye'ye mi girdi? İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Jandarma gözetiminde binlerce Afganlı Türkiye&#039;ye mi girdi? İletişim Başkanlığı&#039;ndan açıklama geldi

Gündem Haberleri

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Jandarma gözetiminde binlerce Afganlı ülkemize giriyor" iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. "Bahse konu görüntülerde yer alan kişilerin ülkemize giren düzensiz göçmenler olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır." denilen açıklamada, "Görüntülerin 2021'de geçici koruma altındaki sığınmacıların Kurban Bayramı sebebiyle Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan Suriye’ye geçtiği anlara ait olduğu tespit edilmiştir." denildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklama şöyle:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili “Jandarma gözetiminde binlerce Afganlı ülkemize giriyor” iddiası doğru değildir. 

Bahse konu görüntülerde yer alan kişilerin ülkemize giren düzensiz göçmenler olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.

Görüntülerin 2021'de geçici koruma altındaki sığınmacıların Kurban Bayramı sebebiyle Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan Suriye’ye geçtiği anlara ait olduğu tespit edilmiştir.

Ayrıca Suriyelilere bayram izni verilmesi uygulaması, 2022 yılının Nisan ayında İçişleri Bakanlığının aldığı kararla sonlandırılmıştır.

Kamuoyunu provoke etmeye yönelik dezenformasyonlara itibar etmeyiniz."

Jandarma gözetiminde binlerce Afganlı Türkiye'ye mi girdi? İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem

Doğruluk Kontrolü

Yanlış
İddia Sahibi: Ahmet Koralİddia Orijinal Linki: Orjinaline Git
Instagram'a yeni özellik: Öne çıkarılanlar ayrı bir sayfada görüntülenecekDuygu Özaslan Bodrum’da bir lahmacun için ödediği paraya isyan etti: Kendimi keriz gibi hissediyorum
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Haber alamayınca aramaya başladılar! Cesedi traktörün altında bulundu - GündemHaber alamıyorlardı! Cesedi traktörün altında bulunduÇorum'da inşaattan düşen işçi öldü! - Gündemİnşaat işçinin feci ölümü! Arkadaşları apar topar ekiplere haber verdiHenüz 13 yaşındaydı! Yüzmek için girdiği dereden cansız bedeni çıkarıldı - GündemKahreden ölüm! Yüzmek için girdiği derede can verdiSokak röportajları için RTÜK Başkanı Şahin uyardı! Yanıltıcı içerikler takip altında - GündemRTÜK 'sokak röportajları'nı takipte!Murat Kurum duyurdu: Yarısı Bizden kampanyasında yeni dönem başlıyor - GündemYarısı Bizden kampanyasında yeni dönem başlıyorAdliyede skandal taciz! Zorla dudağından öptü, kendini "Takdir etmek istedim" diyerek savundu - GündemZorla dudağından öptü, savunması daha da skandal
Sonraki Haber Yükleniyor...