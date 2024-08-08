Jandarma gözetiminde binlerce Afganlı Türkiye'ye mi girdi? İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi 8 Ağustos 2024 17:26 - Güncelleme: 8 Ağustos 2024 17:33 - Güncelleme:

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Jandarma gözetiminde binlerce Afganlı ülkemize giriyor" iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. "Bahse konu görüntülerde yer alan kişilerin ülkemize giren düzensiz göçmenler olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır." denilen açıklamada, "Görüntülerin 2021'de geçici koruma altındaki sığınmacıların Kurban Bayramı sebebiyle Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan Suriye’ye geçtiği anlara ait olduğu tespit edilmiştir." denildi.