Kaçakçılara geçit yok! Çorum'da sahte alkol ve sigara operasyonu

22 Aralık 2023 21:50 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 21:53

KOM Başkanlığı koordinesinde "Tütün Mamulleri Kaçakçılığı ile Mücadelenin Etkinliğinin Arttırılmasına ve Yasadışı Ürünlerin Toplum Nezdinde Ulaşılabilirliğinin Azaltılmasına" yönelik ülke genelinde eş zamanlı yapılan operasyonlar kapsamında, Osmancık ilçesinde 4 iş yeri, 1 ikamet ve 3 araçta yapılan adli aramalarda, 7.5 litre el yapımı alkollü içki, 19 bin 300 adet doldurulmuş makaron sigara, 7 kilo 200 gram kıyılmış tütün, 2 adet elektrikli otomatik sigara sarma makinesi ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alkollü içki ve sigaralar ile diğer malzemelere el koyan polis ekipleri, 8 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlattı. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Halkımızın sağlığını tehdit eden kaçakçılığın her türlüsünün men ve takibine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi.