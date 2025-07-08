Kahraman şehitler için memleketlerinde cenaze töreni: Şehitlerimiz bugün defnediliyor

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde metan gazına maruz kalarak şehit düşen kahraman askerlerimiz son yolculuklarına uğurlanıyor. Metan gazı şehitleri için yurdun dört bir yanında cenaze törenleri düzenleniyor.

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde, 2022’de şehit olan bir askerin naaşını ararken metan gazına maruz kalan 19 askerden 12'si şehit düştü. “Metan gazı şehitleri” olarak anılan kahramanlar için memleketlerinde cenaze törenleri düzenleniyor.

Türkiye, evlatlarını dualarla son yolculuklarına uğurluyor.

⬛ÜSTEĞMEN EGE AKAR

Şehit Üsteğmen Ege Akar (26), memleketi İzmir'de toprağa verildi. Şehit Akar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Buca'daki babaevinde helallik alındıktan sonra Gaziemir 15 Temmuz Şehitleri Camisi'ne getirildi.

Şehidin kardeşi Bilge Akar, tabuta abisinin kılıcını koydu. Şehit Akar'ın silah arkadaşları aileye baş sağlığı diledi. Askeriyeden emekli anne Jüliye Akar, cenaze önündeki kalabalığı uyararak, "Oğlumu son kez doya doya görmek istiyorum." dedi.

Cenaze namazının kılınmasının ardından şehit Akar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı omuzlarda top arabasına kadar taşındı. Anne Jüliye ile Hava Kuvvetleri Komutanlığından emekli astsubay baba Özcan ve kardeşi Bilge, el ele cenazenin arkasından yürüdü ve hep birlikte asker selamı verdi.

Anne Akar, cenazenin geçişi sırasında, "Hakkım sana helal yavrum." ifadesini kullandı.

Öte yandan, şehidin dedesi Mehmet Akar da tekerlekli sandalyeyle torununun cenazesine katıldı.

Şehit Akar, Kadifekale Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ile Ceyda Bölünmez Çankırı, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

⬛UZMAN ÇAVUŞ KANİ OBİ

Metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 askerden biri olan Uzman Çavuş Kani Obi (29), memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı.

Sehit Kani Obi için, Korgan ilçesine bağlı Çayırkent Mahallesi'ndeki Ericek Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Şehit yakınları burada gözyaşı döktü. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Çayırkent Gazi Mahallesi Çorak mevkisinde bulunan aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Ordu Valisi Muammer Erol, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Ordu milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, şehit ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

⬛PİYADE SÖZLEŞMELİ ER ÖZKAN ÖZKANLI

Metan gazından etkilenerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın cenazesi, memleketi Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Özkanlı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, Ortaköy Devlet Hastanesi morgundan cenaze töreninin yapılacağı Ortaköy İlçe Meydanı'na getirildi.

Şehidin annesi Huriye, ağabeyi Ömer ve dedesi Ömer Ali Özkanlı'nın güçlükle ayakta durduğu görüldü. Cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şehidin annesi, ağabeyi ve dedesine baş sağlığı diledi.

Ömer Ali Özkanlı, şehit torununun Türk bayrağına sarılı naaşına sarıldı, fotoğrafını öperek gözyaşı döktü.

Şehidin kuzeni Mehmet Bulat ise "Kardeşim yetimleri yetim bıraktın. Sana nasıl güzel yakışmış şehitlik. Cennet kokuyor burası." diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin silah arkadaşlarından biri dede Özkanlı'ya sarılarak "Özkan beni kurtardı ben onu kurtaramadım." diyerek gözyaşı döktü.

Anne Huriye Özkanlı ve şehidin yakınları da Türk bayrağına sarılı naaşa sarılarak ağladı.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Özkanlı'nın naaşı, Namlıkışla köy mezarlığında toprağa verildi.

⬛PİYADE KOMANDO ASTSUBAY KIDEMLİ ÇAVUŞ FİKRET MANGURA

Şehit Fikret Mangura (37) için Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Yeni Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Ege Ordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Emre Tayanç, AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, İyi Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, askeri erkan ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ŞEHİDİN KIZI YÜREKLERİ DAĞLADI

Törende şehidin annesi Misliye Ozan ile eşi Melahat Mangura büyük üzüntü yaşarken, pankreas kanseri tedavisi gören emekli polis babası Vasfi Mangura da cenazeye sedye ile katıldı. Şehidin annesi, babası, erkek kardeşi, eşi ve minik kızı tabuta sarılıp öperek gözyaşlarına boğuldu. Minik Deniz'in şehit babasının tabutuna bakışı ise yürekleri dağladı. Cenaze namazı öncesi minik Deniz'e babasının askeri beresi takıldı.

Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından cenaze aracına yerleştirilen şehidin naaşı, dualar ve tekbirlerle İzmir'in Seferihisar ilçesindeki şehitliğe defnedilmek üzere Akhisar'dan Seferhisar'a doğru yola çıktı.

Melahat Türenç ile evli olan 37 yaşındaki şehit Fikret Mangura, 6 yaşında Deniz Ece isimli bir kız babasıydı.

⬛UZMAN ÇAVUŞ ÜMİT ÜZÜM

Metan gazından zehirlenerek şehit olan Uzman Çavuş Ümit Üzüm için Sarız ilçesinde tören düzenlendi. Merkez Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Şehit Üzüm'ün cenazesi İncedere köyünde toprağa verildi.

Cenaze törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Vali Gökmen Çiçek, AK Milletvekilleri, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kurum kuruluş müdürleri, ilçe belediye başkanları, STK ve siyasi parti temsilcileri, Üzüm'ün ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bakan Göktaş, şehit Üzüm'ün oğluna sarılarak başsağlığı diledi. Şehit Üzüm'ün yakınları, Türk Bayrağına sarılı tabuta sarılıp gözyaşı dökerken, bir yakını ise komutanlara seslenerek, "Ümit öldü ancak ümitler ölmez" dedi.

7 YAKININI TRAFİK KAZASINDA KAYBETMİŞ

Öte yandan 25 Mart 2017 tarihinde Nalçık Bulvarı üzerinde 38 E 4730 plakalı otomobil ile 41 BD 308 plakalı ambulansın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada şehit Ümit Üzüm'ün akrabası Mehmet Üzüm (36), Zehra Üzüm (29), Safiye Nur Üzüm (6), Mustafa Üzüm (29), Hamza Üzüm (8), Soner Üzüm (21) ve Kader Üzüm (20) hayatını kaybetmişti.

⬛PİYADE SÖZLEŞMELİ ER CELALETTİN UYANIK

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesindeki bir mağarada gerçekleştirilen arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilenerek şehit olan 12 askerden biri olan Piyade Sözleşmeli Er Celalettin Uyanık (24) için Ersan Camii’nde cenaze namazı için tören düzenlendi.

Törene katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ve askerler, gözyaşlarına hakim olamayan şehidin ailesini teselli etmeye çalıştı.

Askerler tarafından top arabasına konulan şehidin naaşı, daha sonra defnedilmek üzere Mutki ilçesine bağlı Dereyolu köyüne götürüldü.

Cenaze törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlı Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, askeri erkan, kurum amirleri, şehidin ailesi, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

⬛PİYADE SÖZLEŞMELİ ER AHMET GÜLTEKİN

Metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin için Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene baba Habib Gültekin, annesi, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İstanbul AK Parti Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, askeri ve mülki erkan, silah arkadaşları, yakınları ve sevenleri katıldı.

Törende baba Habib Gültekin, annesi taziyeleri kabul etti. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören mangasının omuzlarında cami avlusuna getirildi. Şehidin annesi ve kardeşi tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Ayakta güçlükle duran anne tekerlekli sandalyeye oturtuldu. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin'in naaşı alınan helalliğin ardından tören mangasının omuzlarında cenaze aracına konularak defnedilmek üzere Edirnekapı şehitliğine götürüldü.

⬛PİYADE SÖZLEŞMELİ ER AHMET KUŞAK

Metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak'ın (23) cenazesi Balıkesir'in Kepsut ilçesinden son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Şehit Kuşak'ın yakınları ayakta durmakta zorlandı.

Kepsut Alagüney kırsal nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak'ın şehadet haberi önceki gün ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehidin babası Mehmet Kuşak ve annesi Cemile Kuşak acı haberi alınca gözyaşlarına boğulurken, anne ve babaya 112 ekipleri tarafından müdahale edildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Havalimanında dün yapılan tören ile naaşı Balıkesir'e gönderilen Şehit Er Ahmet Kuşak için bugün Kepsut ilçe merkezindeki Sanayi Cami'nde tören düzenlendi. Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazında baba Mehmet Kuşak ve anne Cemile Kuşak ayakta durmakta zorlandı. Şehidin abisi Halil Kuşak ise kardeşinin üniforması ile cenaze törenine katıldı.

⬛UZMAN ÇAVUŞ ENVER YAMAN

Şehit Uzman Çavuş Enver Yaman, Niğde’de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde sürdürülen arama-tarama faaliyetleri sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Niğdeli Uzman Çavuş Enver Yaman Niğde merkeze bağlı Edikli Kasabasında düzenlenen törenle son törene şehit Enver Yaman’ın eşi, çocukları ve annesi, babası ve kardeşlerinin yanı sıra, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde Milletvekilleri Cevahir Uzkurt, Cumali İnce, Tuğgeneral Mehmet Bahtiyar, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, il protokolü, askeri yetkililer, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Enver Yaman, kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığındaki şehitliğe defnedildi.