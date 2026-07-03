Kars'ta yakalandı! Tam 76 tane: Hepsi midesinden çıktı
Kars'ta narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen İran uyruklu kurye Pouya Hajıhassanı yakalandı. Şahsın iç beden muayenesinde 76 parça halinde toplam 571,91 gram metamfetamin ele geçirildi.
- Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon yapıldı.
- Operasyonda yolcu otobüsünde seyahat eden İran uyruklu Pouya Hajıhassanı (29) gözaltına alındı.
- Şahsın hastanede yapılan muayenesinde yuttuğu belirlenen 76 kapsül halinde 571,91 gram metamfetamin ele geçirildi.
- Şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan işlem başlatıldı.
- Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan kuryelere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon yapıldı.
YOLCU OTOBÜSÜNDE GÖZALTINA ALINDI
Yapılan denetimlerde bir yolcu otobüsünde seyahat eden İran uyruklu Pouya Hajıhassanı (29) şüphe üzerine gözaltına alındı.
MİDESİNDEN 76 TANE KAPSÜL ÇIKTI
Pouya Hajıhassanı'nın hastanede yapılan iç beden muayenesinde yuttuğu belirlenen 76 kapsül halinde toplam 571,91 gram metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konulurken, şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İran uyruklu şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet'ten yapılan açıklamada uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına karşı mücadelenin kararlılıkla ve etkin bir şekilde sürdürüleceği belirtildi.