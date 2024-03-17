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Kartal'ın mimar adayı Karakaya: 20 bin konut dönüştürülecek

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Kartal&#039;ın mimar adayı Karakaya: 20 bin konut dönüştürülecek

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AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Mimar Hüseyin Karakaya, beş beldenin Kartal'dan koparak ilçe olduğunu belirterek "Yıllar içinde Kartal, kendi haline terk edildi. CHP'li belediye başkanı beş yıl önce açıkladığı projelerin %20'sini ancak hayata geçirebildi. Şimdi Kartal halkının aklıyla alay edercesine 'Daha yapacak çok işimiz' diyor. Vaatleri hayal olmaktan öteye geçemedi" eleştirisinde bulundu.

Seçim çalışmalarını yoğun şekilde devam ettiren Karakaya, CHP’li yönetimin Kartal'dan kötü not alacağına inandığını ifade etti. Hüseyin Karakaya, ilçenin kaybolan yıllarını telafi edeceklerini söyledi.

"Kartalın mimarı" olacağını ifade eden Mimar Hüseyin Karakaya'nın projelerinden bazıları şöyle:

Kartal’ın 20 mahallesinde kentsel dönüşüm ofisi kurulacak. 5 yıl içinde 20 bin bağımsız bölüm dönüştürülecek.

Deniz üzerine camekandan kartal gözü seyir terası yapılacak. Adalar ve Yalova'nın izleneceği teras, turizm çekim merkezi olacak.Kartal'ın mimar adayı Karakaya: 20 bin konut dönüştürülecek - 1. Resim

 Aydos Gölünün yanında Göl Sosyal Tesisleri inşa edilecek. Gölün etrafında kampçılar ve karavancılar için alan kurulacak.

Kendisi de paraşütçü olan Karakaya, Aydos Ormanına yamaç paraşütü alanı kazandırmayı vaat ediyor.

Kartal'ın mimar adayı Karakaya: 20 bin konut dönüştürülecek - 2. Resim

Esentepe’deki Taş Ocağı 313 bin metrekare büyüklüğünde millet bahçesi yapılacak. Buraya 4.200 adet ağaç dikilerek.

Bölgesel Amatör Ligde olan Kartalspor için stadyum yapılacak. Kartal Spor Meydanı kurulacak.

Kartal'ın mimar adayı Karakaya: 20 bin konut dönüştürülecek - 3. Resim

Kapalı semt pazarları hayata geçirilecek.

Kent kütüphanesi kurulacak.

Düzenleyen:  - Gündem
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