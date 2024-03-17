Kartal'ın mimar adayı Karakaya: 20 bin konut dönüştürülecek

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: - 17 Mart 2024 16:35 - Güncelleme: 17 Mart 2024 16:38 - Güncelleme:

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AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Mimar Hüseyin Karakaya, beş beldenin Kartal'dan koparak ilçe olduğunu belirterek "Yıllar içinde Kartal, kendi haline terk edildi. CHP'li belediye başkanı beş yıl önce açıkladığı projelerin %20'sini ancak hayata geçirebildi. Şimdi Kartal halkının aklıyla alay edercesine 'Daha yapacak çok işimiz' diyor. Vaatleri hayal olmaktan öteye geçemedi" eleştirisinde bulundu.