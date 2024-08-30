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Kontrol amaçlı durdurulan araçtan 885 adet sentetik hap ele geçirildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kontrol amaçlı durdurulan araçtan 885 adet sentetik hap ele geçirildi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir’de polis ekiplerince kontrol amacıyla durdurulan bir araçta 885 adet sentetik hap ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis ekiplerince Tepebaşı İlçesi’nde durdurulan bir araçta 885 adet sentetik hap ele geçirildi. Araçta bulunan 1 kişi ise gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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