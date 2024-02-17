Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu'na bir rakip daha! Memleket Partisi'nin İBB adayı belli oldu

Muharrem İnce'nin liderliğini yaptığı Memleket Partisi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday çıkardı. Memleket Partisi'nin adayı Berk Hacıgüzeller oldu.

Türkiye seçimlere doğru giderken, siyasi partiler de teker teker adaylarını açıklamaya devam ediyor. AK Parti ve CHP arasında kıyasıya bir rekabetin olduğu İstanbul'da yeni bir aday daha açıklandı. Muharrem İnce'nin liderliğini yaptığı Memleket Partisi'nin İBB adayı Berk Hacıgüzeller oldu.

İZMİR VE BALIKESİR'DE DE ADAY ÇIKARDILAR

Memleket Partisi'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Oğuz, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ise Mahir Bakan olarak açıklandı.

İSTANBUL'DA ADAY SAYISI 8'E ULAŞTI

Memleket Partisi'nin de İstanbul'da aday çıkarmasıyla megakentte seçime girecek aday sayısı 8'e ulaştı.

İşte seçime girecek adaylar ve partileri:

CHP: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

Cumhur İttifakı: Murat Kurum

İyi Parti: Buğra Kavuncu

Saadet Partisi: Birol Aydın

Zafer: Zafer Partisi Azmi Karamahmutoğlu

Taylan Yıldız: Bağımsız

Yeniden Refah Partisi: Mehmet Altınöz

DEM Parti: Meral Danış Beştaş

Vatan Partisi: İbrahim Okan Özkan