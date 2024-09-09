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Mersin'de onlarca kişiyi sazan sarmalı ve şantajla dolandıran iki kişi tutuklandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün şehir genelinde onlarca insanı dolandırdığı iddiasıyla yakaladığı 2 kişi tutuklandı. Zanlıların, sazan sarmalı, sahte ürün ilanı, müstehcen görüntü ile şantaj yaparak birçok kişiyi dolandırdığı belirtildi.

Mersin'deki dolandırıcılık ihbarları üzerine geçen emniyet ekipleri, iki kişiyi yakaladı. 6 cep telefonu ve sentetik ilaç ele geçirildi. Şüpheliler ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.

ZANLILARDA HER YOL VAR

Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 20 vatandaşın dolandırıldığını tespit etti. Polis bunun üzerine teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda vatandaşları dolandıran şüphelilerin B.G. ve B.K. olduğu tespit edildi.

Mersin'de onlarca kişiyi sazan sarmalı ve şantajla dolandıran iki kişi tutuklandı - 1. Resim

Şüphelilerin vatandaşları, “sazan sarmalı, sahte ürün ilanı, müstehcen görüntü ile şantaj yaparak, evde paketleme ve kapora” yöntemiyle dolandırdığı öğrenildi. “Polis bu tespitler üzerine şafak vakti operasyon yaptı.

Yapılan operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız silah, 6 cep telefonu ve sentetik ilaç ele geçirildi. Şüpheliler ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Mersin'de onlarca kişiyi sazan sarmalı ve şantajla dolandıran iki kişi tutuklandı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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