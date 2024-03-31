Meteoroloji paylaştı: Seçim günü yağış yok ama hava az bulutlu
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Meteoroloji, seçim gününe dair hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre hava açık ama az bulutlu olacak. Öte yandan Meteoroloji, toz taşınımına karşı da uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor. Güneybatı kesimlerde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI
Mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.
RÜZGAR
Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
TOZ TAŞINIMI UYARISI
Güney Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.
ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimleri yer yer sisli ve puslu geçmesi bekleniyor.
BOLU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu