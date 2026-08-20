Niğde'de uyuşturucu operasyonu! Mide ve bağırsaklarından çıkartıldı

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İran uyruklu 2 şüpheli takibe alındı. Yakalanan şüphelilerin mide ve bağırsaklarında kapsüller halinde saklanmış 506,46 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Niğde'de yapılan uyuşturucu operasyonunda, mide ve bağırsaklarında kapsüller içinde uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü birimleri tarafından, ülkeye yasa dışı yollarla uyuşturucu madde sokacağı tahmin edilen şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde Niğde’ye gelen İran asıllı 1’i kadın 2 şüpheli takibe alındı. Şahısların hastanede gerçekleştirilen kontrolleri ve çekilen röntgen filmlerinde mide ve bağırsaklarında çok sayıda uyuşturucu kapsül olduğu belirlendi. Hastanede kontrollü biçimde gözetim altında tutulan şüphelilerden tıbbi müdahaleler neticesinde 37 parça olarak toplam 506,46 gram uyuşturucu madde çıkarıldı.

Niğdede uyuşturucu operasyonu! Mide ve bağırsaklarından çıkartıldı

Uyuşturucu ya da uyarıcı madde üretimi ve ticareti suçundan haklarında işlem yapılan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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