Ölü imzası ile soygun! Daha önce uyarmıştık

Kanunlardaki boşlukları kullanan dolandırıcılar, sahte senetle yüzlerce kişinin canını yakıyor. Sahte senet yetmedi bir de ölü soyucular ortaya çıktı. Çete, Bursa’da 11 yıl önce ölen E.A’nın imzasını taklit edip, toplamda 650 bin dolarlık üç senet düzenledi. 18 milyon lirayı mirasçılardan tahsil etmek için icra takibi başlatan dolandırıcılar, eş zamanlı baskınla yakalandı.

Dolandırıcılık metotları, dur durak bilmiyor. Daha önce senetlere sahte imza atıp ocak söndüren ya da kargo teslimi yapacağız diyerek ‘pencere’ metoduyla imzasını aldıkları vatandaşları borç batağına sürükleyen dolandırıcıların yeni hedefi, hayatını kaybetmiş kişilerin aileleri oldu.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde 2013 yılında vefat eden E.A’nın imzasını taklit eden suç örgütü, ölen adamın adına 140, 160 ve 350 bin dolardan oluşan yaklaşık 18 milyon TL’lik üç ayrı borç senedi düzenledi. Ödeme tarihleri 2022 ve 2023 olan ve icraya konulan senetler sebebiyle bankada bulunan 600 bin liralarını da dolandırıcılara kaptıran mirasçılar S.A. (eşi) ile N.S. (kız kardeşi) ne yaptıysa icrayı bir türlü durduramadı.

Gazetemiz daha önceki iki nüshasında sahte senet dolandırıcılarını gündeme taşımıştı.

S.A. ve N.S’nin vekil avukatlarının şikâyeti üzerine polisin yaklaşık yedi ay süren soruşturma ve teknik takibin ardından liderliğini M.A.B’nin (50) yaptığı altı kişi, Bursa ve İtanbul’da eş zamanlı yapılan operasyonlarla gözaltına alındı.

Operasyonda nitelikli dolandırıcılık suçlarından 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve 2,5 yıldır da firari olan M.A.B. ise İstanbul Ataşehir’de lüks bir villada yakalandı. Şahsın saklandığı villada baskın anında kolayca kaçabilmek için otoparka açılan gizli bir geçit yaptırdığı polisleri görünce “Beni nasıl buldunuz” dediği ortaya çıktı. Bu yolla mağdur ettikleri kişileri şimdiye kadar milyonlarca lira dolandırdıran şüphelilerden örgüt lideri M.A.B. ile İ.Ç.ve M.Ç. çıkarıldıkları hâkimlik tarafından tutuklanırken H.İ.T, Ş.D. ve H.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.