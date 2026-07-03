Anadolu Ajansı
Pakistan Başbakanı, Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
Özetle DinlePakistan Başbakanı, Erdoğan'ın daveti üzerine Türk...
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Gündem 2 dk önce
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.
- Ziyaret yarın gerçekleşecektir.
- Görüşmelerde Türkiye-Pakistan ilişkileri ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere tüm boyutlarıyla ele alınacaktır.
- Bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır.
- Ziyaret kapsamında bir İş Forumu düzenlenmesi öngörülmektedir.
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.
Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Şerif'in, yarın Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğini belirtti.
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Burhanettin Duran, şunları kaydetti:
"Görüşmelerde, Türkiye ile Pakistan arasında ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere, ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır. Ziyaret kapsamında ayrıca bir İş Forumu düzenlenmesi de öngörülmektedir."
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