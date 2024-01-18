Sadece üç tane getirilmişti... 1.4 milyon TL’lik kabanlar satıldı
Sosyal medyanın günlerce konuştuğu ünlü bir markanın 1.4 milyon TL'lik kabanları satıldı, reyonlar boş kaldı. Kabanları kimin aldığı ise açıklanmadı.
İstanbul'un ünlü alışveriş merkezi İstinye Park'ta satılan İtalyan markanın Vikunya yünlü kabanı fiyatıyla dudak uçuklatmıştı. Araba fiyatına satılan montlar reyonlarda kalmadı.
AVM’de lüks markaları barındıran alanda mağazaların milyonluk ürünlerinin İstanbul’da yoğun talep gördüğü gözlendi.
Öte yandan lüks mağazanın müşterilerini karşılamak için alışılmışın dışındaki uygulamaları dikkat çekti. Müşteriler mağaza girişinde ikramlarla karşılandı.
ÜÇÜ DE SATILDI
Araba fiyatına lüks giyim eşyalarının satıldığı mağazada sosyal medyada çok konuşulan kabanın tükendiği görüldü. Mağaza yetkilisi ürünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından ellerinde kalmadığını söyledi. Sipariş üzerine 3 adet gelen kabanların tamamının satıldığı öğrenildi.
Güncel kurlarla hesaplandığında kaban yaklaşık 45 bin dolara satıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı